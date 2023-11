El presidente electo Javier Milei brindó una entrevista este martes y allí aseguró que una de las prioridades de su gobierno será “equilibrar las cuentas del Estado”. Para ello, trabaja en armar un equipo económico fuerte.

Además, se refirió al tema de la coparticipación y aclaró que no tiene la capacidad para modificarla. De esta manera, calmó las aguas en relación a los gobernadores que habían planteado su preocupación en este punto.

En diálogo con el canal de streaming Neura, Milei planteó la importancia de resolver el tema macroeconómico y admitió sorprendido: “Es la primera vez que alguien gana diciendo que va a hacer un ajuste”.

Pero dejó en claro que ese ajuste lo pagará la casta: “Al ajuste no lo van a hacer los argentinos, lo va a hacer la casta, los políticos ladrones, los empresarios prebendarios, los medios que cuidan a los corruptos, los sindicalistas, los profesionales corruptos”.

Sobre el tema de la caja de las provincias, fue sincero: "Para modificar la coparticipación, en el Senado tiene que haber unanimidad. No deberían tener miedo. No podría modificarla yo. La constitución del 94, además, exigía tener una nueva ley de coparticipación con ciertas características y dicha ley hoy no está”.