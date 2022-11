El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles una alerta amarilla por tormentas fuertes con ráfagas y ocasional caída de granizo para gran parte de las provincias de San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro y el extremo este de Chubut.

Casi toda San Luis y Mendoza, a excepción de la zona cordillerana, están comprendidas por la advertencia de tormentas fuertes, que estarán acompañadas por ráfagas de viento y ocasional caída de granizo, importante actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.

Según indicó el SMN, para ambas provincias se esperan precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros, pudiendo ser superados localmente.

La alerta se extiende, además, al centro y oeste de La Pampa, donde se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 milímetros.

En tanto, para el este de Neuquén se pronosticaron tormentas aisladas, algunas localmente fuertes en la capital provincial y en las localidades de Confluencia, Añelo, Pehuenches y Picún Leufú, donde los valores de precipitación acumulada serán de entre 15 y 40 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

La advertencia incluye, además, a la mayor parte de Río Negro, a excepción de la cordillera, al extremo este de Chubut en la península Valdés y la costa de Viedma, donde se prevé una precipitación acumulada entre 15 y 40 milímetros.

Recomendaciones a la población

Entre los consejos dados desde el SMN se destacan los siguientes: no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra y evitar las actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo y estar atento ante la posible caída de granizo.

El nivel amarillo significa posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Qué pasará en Córdoba

En la provincia mediterránea, en tanto, se espera que durante la noche del miércoles se registren lluvias aisladas, que se tornarán generalizadas hacia el fin de semana.

El viento seguirá soplando del noreste, con una máxima estimada en 32 grados.

Para el jueves se esperan chaparrones en forma dispersa por el aumento de la humedad y será una jornada cálida, con una mínima de 19 y una máxima estimada alrededor de los 31 grados.

Las condiciones de inestabilidad continuarán durante la madrugada del viernes -en el que se esperan una mínima de 18 y una máxima de 29 grados- y se acentuarán el fin de semana, en el que se esperan precipitaciones más fuertes.

Para el sábado y domingo se esperan jornadas de cielo cubierto, tormentas, chaparrones y un marcado descenso de temperatura, con mínimas en torno a los 14 a 16 grados y máximas no superiores a los 25.