El número de vasectomías realizadas en Argentina se multiplicó por 12 entre los años 2015 y 2019 según muestran estadísticas oficiales del ministerio de Salud.

De acuerdo con el reporte del área de Monitoreo de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, en 2015 solo 56 personas se habían realizado una vasectomía, una cifra que se incrementó cada año hasta alcanzar las 683 en 2019.

Durante el mismo período, no se registró un aumento de ligaduras de trompas, pese a que es un procedimiento que aun está estabilizado en número más alto ya que por cada hombre que se realiza una contracepción quirúrgica hay 26 mujeres que se sometieron a esta práctica.

De todas maneras, se estima que el número real de vasectomías podría ser mucho mayor ya que habría un elevado subregistro de estas operaciones porque muchos centros de Salud las efectúan bajo otras denominaciones, debido a que la práctica se considera mal pagada.

“Los datos hablan de un cambio cultural en favor de la igualdad, en el sentido de que el hombre se responsabiliza de la anticoncepción en la pareja para evitar que la mujer tenga que someterse a una cirugía compleja con anestesia general o tomar hormonas toda la vida”, explicó el jefe de la Sección Andrología del Hospital de Clínicas, Mariano Cohen en diálogo con el diario Página 12.

El especialista consideró que la ligadura de trompas “no tiene lógica” como método contraceptivo permanente, dado que la vasectomía consigue el mismo fin anticonceptivo pero a través de una intervención ambulatoria, que no requiere más de 40 minutos, es de baja complejidad, usa anestesia local y es reversible en el 80 por ciento de los casos.

El acceso a la anticoncepción quirúrgica en sus dos versiones de ligadura tubaria o vasectomía, es un derecho en Argentina a partir de la sanción de la ley 26.130, de 2006, que integró la práctica al Programa Médico Obligatorio (PMO) con cobertura total.

En qué consiste la intervención

Es un método anticonceptivo irreversible que se realiza a través de una cirugía sencilla en los conductos deferentes que transportan los espermatozoides del testículo al pene.

Es para quienes deciden no tener hijos/as o ya tuvieron y no quieren tener más. Después de la vasectomía se sigue eyaculando como siempre, no afecta a las erecciones y el placer sexual no cambia. El aspecto del semen es el mismo, pero no contiene espermatozoides.

La vasectomía comienza a ser efectiva luego de los primeros tres meses de realizada o de las primeras 20 eyaculaciones, por eso es recomendable usar otro método en ese período e ir al control médico para comprobar efectividad.

Para efectuar una vasectomía, se realizan dos pequeñas incisiones en el escroto para acceder a los conductos deferentes, se los liga y corta por separado para que a los espermatozoides queden en los testículos y no lleguen al semen.

¿Cuáles son los requisitos?

La ley nacional Nº 26.130 establece que, a partir de la mayoría de edad, las personas pueden acceder de manera gratuita a la vasectomía.

El Código Civil vigente reconoce que desde los 16 años las personas pueden tomar de manera autónoma todas las decisiones sobre el cuidado de su cuerpo. Sólo es requisito dejar constancia por escrito de la decisión después de recibir información completa y comprensible.

No hace falta el consentimiento de tu pareja ni de nadie más, ni tampoco haber tenido hijos/as.

Es importante recordar que este método no protege del VIH/Sida ni de otras infecciones de transmisión sexual.

