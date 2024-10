La interna dentro del peronismo por la conducción del Partido Justicialista entró en una etapa descarnada este viernes con las fuertes declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof.

En un encuentro reservado en la la sede de SMATA, que fue reconstruido por diferentes medios, la exmandataria aseguró "Los Poncio Pilato y los Judas en el peronismo no van más".

Acompañada por su hijo Máximo Kirchner, miembros de La Cámpora, intendentes del conurbano y gremialistas, la exvicepresidenta le recriminó a Kicillof que sus funcionarios estén "juntando avales para (Ricardo) Quintela".

“No estamos eligiendo entre San Martín y Belgrano. Me hace ruido y me provoca dolor que haya gente que no se defina", dijo Cristina Fernández en la misma línea del acto del PJ porteño por el Día de la Lealtad el jueves.

La expresidenta también se preguntó si un ministro de Néstor Kirchner hubiese juntado avales para Hilda "Chiche" Duhalde en el 2005 o para Francisco De Narváez en 2009. "¿Qué estás haciendo hermano? Hacete cargo”, apuntó.

El mensaje de Cristina Fernández fue replicado por la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, a través de su cuenta de X. La referente de La Cámpora es una de las principales abanderadas del operativo clamor para que CFK tome la conducción del PJ y contra el gobernador de Buenos Aires.

Después que trasciendan las declaraciones de la expresidenta, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, ratificó su candidatura para enfrentarla.

"Si el juego sigue siendo el de señalar traiciones, forzar voluntades e identificar lealtades no vamos a poder construir una nueva esperanza en el peronismo”, remarcó el riojano.