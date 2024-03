Tras el llamado liberal a la “rebelión fiscal” por parte de ahora legislador de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert que luego fue apoyado, es una insólita situación que no tienen precedentes en la historia del país, por el propio presidente Javier Milei; el gobernador bonaerense dio una conferencia de prensa para fijar su postura.

En el encuentro realizado este lunes, Axel Kicilof apuntó al Presidente por difundir mentiras y dijo que no hubo ningún "impuestazo" en su distrito. Consideró que Milei "gobierna por impulsos" y cuestionó los constantes ataques del mandatario "que a veces ocurren durante la madrugada".

"Este gobierno no va a ausentarse, no va a desertar, no va a abandonar el mandato que le dio el pueblo de la provincia", afirmó el gobernador bonaerense Axel Kicillof en una conferencia de prensa en la que respondió al llamado del presidente Javier Milie a una "rebelión fiscal" en el distrito.

Tras anunciar un aumento del 13,5% en los salarios de marzo para los trabajadores de la provincia de Buenos Aires (PBA), Kicillof defendió el cobro de impuestos al mismo tiempo que desmintió que haya habido un "impuestazo" en su provincia. Aclaró que la Legislatura bonaerense dispuso no poner un tope a la tasa del Impuesto Inmobiliario que se le cobra a solo dos mil propietarios de terrenos valuados en más de 3 millones de dólares.

Sobre el tema, el mandatario resaltó que la PBA aporta el 40% de los recursos coparticipables y recibe sólo cerca del 20%.

"Vendría bien que el Presidente deje de mentirle a la gente", expresó y rechazó que el mandatario haya llamado a no pagar los impuestos bonaerenses. "Nunca ocurrió que un Presidente llame a no cumplir la ley", planteó Kicillof y sentenció: "El que juró cumplir la Constitución Nacional no lo está haciendo".

"Con los impuestos pagamos el salario de 100 mil policías, de 25 mil profesionales de la Salud, de 300 mil maestros y profesores", detalló Kicilof.

“Lo que está planteando Milei es contra el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Le tocó ya al gobernador de Chubut, al de Córdoba, al de Santa Fe, a periodistas, a artistas, parece que nadie está exento de sufrir estas descargas que a veces ocurren durante la madrugada”, advirtió.

"Los liberales más locos del mundo"

El gobernador bonaerense apuntó a las medidas de Milei y Luis Caputo y señaló el impacto de la "impresionante devaluación de la moneda acompañada por la liberación total de los precios de medicamentos y alimentos".

"El complemento de la liberación de los precios y la devaluación es la represión de salarios y jubilaciones", añadió y cuestionó que ahora el Gobierno haya decidido ponerle un techo a las las paritarias. Dijo que Milei y compañía son “los liberales más locos del mundo: plantean reprimir y regular un precio, el de los ingresos de trabajadores y jubilados”.