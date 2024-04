Las universidades públicas nacionales están atravesando una de sus mayores crisis de su historia debido a la retención de fondos por parte del gobierno libertario-macrista, encabezado por Javier Milei.

En ese marco, el lunes pasado un grupo de rectores se presentó ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, donde se está considerando un proyecto para resolver o plantear una solución al problema del financiamiento de las universidades y darle más previsibilidad a las casas de altos estudios.

El martes, en tanto, los rectores y rectoras de todas las universidades públicas de Argentina se reunieron en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en la Universidad de San Martín (UNSAM) y estuvieron como invitados al secretario de Educación de la Nación, Carlos Horacio Torrendell y el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez.

Ver: Universidades: rectores alertan por la situación financiera "grave" y convocan una marcha

Al respecto, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, John Boretto, indicó que “hay un proceso de diálogo que se viene produciendo desde el comienzo de la gestión de parte nuestra y también de parte del gobierno, pero evidentemente que este no hemos tenido hasta el momento las respuestas que necesitamos”, sostuvo.

En diálogo con Radio Universidad, el directivo dijo que las necesidades vienen “por un lado en el ámbito de las discusiones paritarias, donde centralmente participan las entidades sindicales, representantes de docentes y no docentes y el Gobierno también las universidades, pero los actores principales son el Estado y los sindicatos porque el Estado es el que provee los fondos. No ha habido acuerdos a nivel de paritarias; se han otorgado aumentos por parte del gobierno durante este año del 28% pero como sabemos la inflación fue muy superior a eso, por eso que está esa situación de algún modo pendiente de de una solución más de fondo”, explicó Boretto.

Y agregó: “Lo mismo respecto del tema de partidas para gastos de funcionamiento. Nosotros estamos reclamando un una actualización que tome en cuenta toda la inflación que se ha afrontado durante todo el último año. Durante todo el último año hemos percibido una una misma cantidad de fondos mensualmente y hemos tenido una inflación del 270 por ciento anual”, remarcó el rector.

Por otro lado, indicó que “durante este próximo mes el gobierno va a otorgar un incremento del 70% en esa porción de gastos de funcionamiento, pero frente a la inflación que yo manifesté recién claramente es insuficiente, habida cuenta de el incremento de ciertos costos como por ejemplo al de las tarifas y bueno, todas las otras cuestiones que se cubren dentro de lo que se llama ‘gastos de funcionamiento’: insumos gastos de seguridad. Todo lo que no sean salarios va por esa vía. Las becas, los subsidios de Ciencia y Tecnología, los subsidios para las actividades de extensión, todo eso está y el funcionamiento de cada una de las unidades académicas, de las dependencias, etc”, detalló Boretto.

La histórica convocatoria a una marcha

En el marco del debate entre los rectoras y rectores el martes, por primera vez en su historia surgió la idea de convocar a una marcha para manifestar y visibilizar la asfixia financiera de las universidades y en defensa de la educación pública, para el próximo 23 de abril

Ver: Se realiza el Plenario del Consejo Interuniversitario Nacional con tensiones por el presupuesto

“Eso se venía conversando con las entidades representativas de docentes, no docentes y estudiantes en función de las críticas situación presupuestaria que ya veníamos manifestando desde el mes de febrero. Ya habíamos emitido desde el Comité Ejecutivo del CIN un pronunciamiento planteando la seria problemática que representa tener que afrontar gastos o costos crecientes con un presupuesto reconducido a los mismos valores, que no había sido actualizado durante el último año”, contó el rector.

Y remarcó que “los niveles de los diálogos existen; lo que no se ha alcanzado son los niveles de respuestas deseados, digamos o los niveles de acuerdo esperados, ese esa es la cuestión, por eso estamos apelando a todas las instancias. Yo creo que esto se tiene que resolver por la vía de hacer comprender sobre la importancia que tiene estratégica para el país, por un lado la educación, la ciencia, la tecnología atendiendo también a la situación crítica, por supuesto que tiene el país”.

En ese marco, Boretto sostuvo que en la UNC “ya veníamos desarrollando algunas acciones para, por ejemplo, racionalizar el uso del consumo eléctrico y lograr mayor eficiencia”, utilizando innovaciones tecnológicas que permiten ahorrar.

El rector se negó a dar una fecha cuando se le consultó hasta cuándo la casa de altos estudios puede seguir funcionando, y en cambio respondió: “Yo prefiero plantear las cuestiones de que trabajamos en la universidad bajo la premisa de sostener el funcionamiento. De hecho nosotros en el Consejo Superior hemos aprobado una asignación de partidas para afrontar gastos este año, que por supuesto son insuficientes en términos de cubrir la inflación que hemos afrontado, pero hemos establecido algunas prioridades en las actividades básicas, lo que implica resignar -no dejar de prestar algunas actividades- sino disminuir su magnitud por decirlo de alguna manera, pero priorizando algunas otras que tienen que ver con las actividades esenciales”, sostuvo Boretto.

No obstante, remarcó que para eso, “los fondos que recibimos son insuficientes y necesitamos imperiosamente un proceso de actualización de las partidas para gastos de funcionamiento”.

Al respecto, sostuvo que están sosteniendo el funcionamiento a través de partidas “remanentes que tenemos de ejercicios anteriores, reservas que tenemos para situaciones de contingencia que son parte de una práctica presupuestaria responsable de parte de la universidad. También partidas de reserva que tenemos - por ejemplo- para atender planes de obras públicas que también son necesarias pero bueno, podemos postergar para afectarlas a gastos prioritarios de funcionamiento y también recursos propios que la universidad genera y que por supuesto ayudan a cubrir ciertas erogaciones”, detalló Boretto.

Indicó que todos esos fondos obviamente no son infinitos, por lo tanto “sostenemos el reclamo de que debe actualizarse el presupuesto para gastos de funcionamiento”, y mientras tanto “con todas esas afectaciones, con ese reordenamiento de las partidas que aprobó el Consejo Superior, estamos este sosteniendo el funcionamiento de la universidad”, expresó el rector.

“Estimamos que vamos a poder funcionar durante el corriente año. Obviamente que si no hay una recomposición, estaríamos comprometidos para el futuro porque nada es infinito. Estamos exigiendo que haya una respuesta, una solución para las cosas. Ahora ponerle un término un día de caducidad a esto, me parece a mí que no es muy responsable sinceramente. Esa es mi opinión”, sostuvo el titular de la Casa de Trejo.

“Necesitamos una respuesta por parte del Gobierno porque es imprescindible sostener el funcionamiento de la educación pública, defender el funcionamiento del sistema científico. En ese sentido tengo una posición clara”, indicó el rector, evitando dar su opinión sobre el gobierno de Milei.

Los momentos tensos en la reunión de rectores con funcionarios del gobierno

Volviendo a la reunión que tuvo el CIN con funcionarios de Milei, el rector cordobés sostuvo que hubo diferentes miradas y “momentos tensos en la discusión”, pero según Boretto, son también parte de las discusiones y del debate.

“No hubo coincidencias en algunos enfoques o en algunas miradas, pero bueno, de todas maneras fue también importante que las autoridades asistieran a la reunión y se generaran mecanismos, porque así se planteó, para continuar el diálogo sobre estas problemáticas presupuestarias que las universidades”, agregó el rector.

Sin definiciones sobre los trabajadores de los SRT

Al ser consultado sobre el proceso de ajuste que se está viviendo en los Servicios de Radio y Televisión de la UNC, con retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas, Boretto se excusó de opinar y de contar cómo va el mecanismo de achique de la planta de trabajadores.

“Yo sobre ese punto me permito, digamos disculparme y simplemente decir: conozco que ese proceso está desarrollándose al interior de la empresa, pero como en este caso yo represento a la universidad, que es el accionista principal casi total de la empresa SRT que obviamente es patrimonio de la Universidad pero es una entidad separada, prefiero que todas estas conversaciones se den en otros ámbitos. Hay canales de diálogo con autoridades universitarias, con representantes sindicales, por supuesto con el directorio de la empresa”, sostuvo el rector.

Y agregó: “Por ahí cuando otro medio me hace preguntas sobre esto, me explayo un poco más en relación sin extenderme mucho más a la resolución que sacó el Consejo Superior digamos que es pública, así que no no tengo mucho más que aportar en ese sentido”.

“La decisión que tomó el Consejo Superior -el 27 de febrero pasado- se basa en garantizar el sostenimiento futuro de la empresa. Ese es el objetivo de las recomendaciones o de la decisión que tomó el Consejo Superior”, cerró Boretto.

Escuchá la nota completa: