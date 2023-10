Luis Brandoni criticó duramente a Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza, y dijo que es “una persona peligrosa” y que representa “un riesgo muy grande”. A la vez, rechazó el respaldo que le dieron al libertario Patricia Bullrich y Mauricio Macri.

“Todos estamos de acuerdo en que queremos seguir viviendo en democracia, salvo algunos sectores muy curiosos que creen que la democracia no sirve”, remarcó el actor y militante radical en una entrevista, sin nombrar, en ese momento, a Milei.

Al ser consultado por el movilero de EB si creía que el libertario era una persona peligrosa, contestó contundente: “Sí, sí. Es un riesgo muy grande”.

Además, Brandoni sostuvo que “lo que menos me entusiasma, es que muchos jóvenes se han ilusionado con este sujeto y la verdad es que no es para ilusionarse. Ya estamos viendo las cosas que es capaz de anunciar, a pesar de tener la obligación de saber que lo que dice puede ser dañiño para el país”.

“No es bueno que candidatos a presidente, como por ejemplo el sujeto este, hable pestes de todo el mundo que no está de acuerdo con él. Esto no se hace en la democracia”.

En tanto, en declaraciones a Radio con Vos, Brandoni arremetió contra el candidato de la ultra derecha por sus declaraciones agresivas sobre la Unión Cívica Radical (UCR) y el expresidente Raúl Alfonsín y aseguró que por ese y otros motivos no votará al líder de La Libertad Avanza.

El actor calificó a Milei como "un ignorante" por desconocer "que la vida de un partido de 130 años no es casualidad".

"Ese señor -por Milei- dice que lo peor que hay en el país es el radicalismo. Es un ignorante, que desconoce que la vida de un partido de 130 años no es casualidad. Por su puesto no puedo votar a ese sujeto", apuntó el reconocido actor.

De todos modos, el artista de 83 años remarcó que tampoco colocará la boleta del candidato de Unión por la Patria en la urna.

Las críticas a Bullrich por el apoyo al libertario

En tono molesto, el actor reflexionó sobre el respaldo que la ex candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, le brindó a Milei a muy pocos días de que ambos se hubiesen atacado con declaraciones durísimas, e incluso después de que la líder del PRO hubiera realizado una denuncia penal contra el libertario.

"Los que la votamos a Patricia fue porque pensamos que podía ser una buena gestora, pero no para acompañarla en cualquier ruta que tome. Votar a un candidato no significa que resigne mi criterio, mi pensamiento y mis convicciones", apuntó.

En otro tramo de la entrevista, Brandoni subrayó: "Nos pusieron del lado de la oposición y creo que es lo que tenemos que hacer. Tenemos diez provincias a las cuales responder, un alto número de legisladores, intendentes. La sociedad nos puso del lado de la oposición, y tenemos que responder al lugar que nos otorgó la ciudadanía", consideró el protagonista de la nueva serie de Star+, “Nada”.

Brandoni resaltó que los correligionarios no van a votar "a nadie" que no los "convenza". Y afirmó: "así que vamos a tener el lugar que nos dio la sociedad. No vamos a votar por ningún candidato que no sea el nuestro".