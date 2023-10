Entre septiembre y octubre, en jornadas de jueves sucesivos y de manera virtual, se completaron las instancias de la Audiencia Pública convocada por la Secretaría de Ambiente para escuchar opiniones y eventuales cuestionamientos al proyecto Club Vacacional Veneto 360.

Se trata de una iniciativa de Constructora del Valle S.A., responsable de los edificios “Veneto”, que pretende construir torres de departamentos con espacios deportivos, un centro comercial, un restaurante y las oficinas administrativas en el histórico predio que contiene la Torre del Pato.

VER: Proyectan megaemprendimiento de torres y centro comercial en el predio de El Pato

Los encuentros comenzaron el 14 de septiembre y se extendieron todos los jueves subsiguientes hasta el 19 de octubre, que finalmente se completó con entrega de respuestas y documentación por escrito.

Sin embargo, todas las instancias previas estuvieron cargadas de exposiciones, con más de sesenta inscriptos para realizar aportes, críticas y observaciones. El puntapié inicial lo dieron el Arquitecto Marcelo Majul, uno de los responsables técnicos del proyecto, y de la Dra. Bióloga Raquel Murialdo, la responsable del estudio de impacto ambiental. Ellos presentaron el estudio y el proyecto.

Luego, las exposiciones se concentraron casi en su totalidad en distintos cuestionamientos y rechazos al proyecto. Acusan los efectos que el mismo tendrá para el ambiente, el bosque, las cuencas y el lago San Roque, la precariedad de los servicios públicos ya reinante en la zona, principalmente la falta de agua. Incluso, reprochan que se construya sobre un campo que resultó incendiado, tema del que nadie de la empresa hizo referencia al repasar la historia de ese sitio, según afirmaron los vecinos.

Entre las voces en contra hubo mayoritariamente vecinos de varias localidades, principalmente los vecinos autoconvocados de Villa Santa Cruz del Lago, además de referentes de organizaciones ambientales, como la Asociación Amigos del Río San Antonio (ADARSA), e incluso de la misma Municipalidad de Villa Carlos Paz, que manifestó rechazo como territorio vecino al lugar. Por el contrario, hubo unas pocas voces que se manifestaron a favor del proyecto.

Según consultas realizadas a los vecinos, reina entre ellos un sabor amargo o ambiguo, es que pudieron manifestar públicamente todas sus inquietudes, pero reconocen que esta instancia podría no tener efectos en la continuidad del proyecto.

“Me queda una sensación muy triste, justamente por no ser vinculante esta audiencia y porque Ambiente sigue permitiendo estos mega proyectos, en lugares que naturalmente son inviables”, dijo a cba24n.com.ar Abel Peralta, vecino y expositor.

Al respecto, se mostró preocupado porque avance "un proyecto que implicará el desmonte y una gran intervención con tanto cemento, en medio de los problemas ambientales que tenemos en la zona”.

En ese marco, acusó “todas las irregularidades que presenta la iniciativa al no poner realmente en valor la categoría amarilla donde se encuentran los dos lotes, no respeta la Ley nacional que impide construir en territorio quemado, y se inserta en un sitio donde falta el agua y con un gran impacto ambiental negativo para la cuenca del San Roque”, afirmó.

“Sabemos que hay intereses inmobiliarios muy fuertes, pero insistiremos en que este tipo de proyectos la Secretaría de Ambiente no debería permitir ni que ingresen”, sentenció. “Los vecinos nos paramos solos frente a lo que deberían ser políticas de Estado y no reclamos de vecinos”, culminó.

Hay que señalar que tanto en el Estudio de Impacto Ambiental como en el resto de documentación presentada por la empresa, figuran todos los planes con los cuales se pretende revertir el impacto ambiental que el proyecto implicará, que inicialmente han planteado que será “bajo”, como se dispondrá el manejo de residuos, los planes de reforestación y parquización, entre otros.

Al respecto, hubo quejas de vecinos que acusaron que parte de toda esa documentación aportada por la empresa fue incorporada ya comenzada la instancia de audiencia, algo que impidió su adecuado análisis previo.

El Estado escucha, pero en audiencia no vinculante

Hay que recordar que estás audiencia públicas están dispuestas en Ley N° 10.208, que regula la Política Ambiental de la Provincia de Córdoba, como instancias de carácter obligatorio para estos procesos. Sin embargo, sus efectos son no vinculares, tal como prevé el Art. 35 de la citada norma: “Las audiencias públicas y demás mecanismos de consulta se realizarán en forma previa a cualquier resolución, con carácter no vinculante y de implementación obligatoria”.

Lo cierto es que la experiencia reinante es que en general estos pasos legales no terminan perturbando el desarrollo de estos proyectos inmobiliarios, por lo que es uno de los principales cuestionamientos que se le hace a la norma vigente.

No obstante, ahora se seguirán los pasos formales dispuestos en esa normativa, por parte de Ambiente, para determinar si se convalida finalmente el proyecto, algo que pareciera no tener obstáculos. Hay que recordar además que la municipalidad de Villa Santa Cruz del Lago, donde se sitúa el predio, ya le dio la prefactibilidad al proyecto, remitiendo la decisión final a Ambiente de la provincia. De modo que si no hay objeciones, se avanzará con el proyecto.

Tiempo atrás el propio intendente local, Omar de Giovanni, dijo a este medio: “Nosotros le pedimos a los desarrollistas de Veneto, cuando vinieron a hablar con nosotros, que le dábamos la prefactibilidad para que Ambiente les diga sí se puede o no edificar o bien qué servicios o trabajos les pide, para que si ellos lo autorizan, podamos avanzar, pero que a la mínima observación que haya, no lo vamos a autorizar”.

Finalmente, desde Ambiente de la Provincia confirmaron a cba24n.com.ar que ahora el proyecto se encuentra en análisis en ese organismo. “En este momento el proyecto pasó a Comisión Técnica Interdisciplinaria para evaluar los argumentos técnicos que se presentaron en la Audiencia”, destacó una fuente oficial.

También reconoció que esta instancia de análisis se hará sin plazos estimados.