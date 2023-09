Este jueves desde las 10 de la mañana y en formato virtual se desarrollará la audiencia pública para analizar el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto inmobiliario y comercial Club Vacacional Veneto 360.

Se trata del proyecto impulsado por Constructora del Valle S.A. que propone cuatro torres de departamentos, un centro comercial, un restaurante, predio deportivo, pileta y las oficinas de la propia desarrollista en un predio de siete hectáreas que están en la jurisdicción de Villa Santa Cruz del Lago, en el límite con Carlos Paz.

VER: Proyectan megaemprendimiento de torres y centro comercial en el predio de El Pato

Para la audiencia hay 61 expositores inscriptos y unos 50 asistentes, según confirmaron fuentes de la Secretaría de Ambiente a cba24n.com.ar.

Ellos tendrán acceso a una sala de Zoom, donde podrán ejercer sus participaciones y seguir la actividad. Entre quienes manifestarán inquietudes o rechazos, habrá referentes de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, miembros de la Asociación Amigos del Río San Antonio (ADARSA), vecinos autoconvocados de Villa Santa Cruz del Lago, entre otros.

VER: Carlos Paz manifestó preocupación por el megaemprendimiento de torres en El Pato

Al mismo tiempo, esta instancia se podrá seguir por YouTube a través del canal que el organismo oficial dispone para tal fin: Audiencias Públicas Ambientales Digitales.

“Este es un espacio de consulta y de participación pública. Todo lo tratado allí además será sometido a observación por parte de la Comisión Técnica”, indicaron desde Ambiente.

No obstante, hay que recordar que estas instancias son obligatorias, pero no vinculantes, según prevé el Art. 35 de la Ley N° 10.208, que regula la Política Ambiental de la Provincia de Córdoba. “Las audiencias públicas y demás mecanismos de consulta se realizarán en forma previa a cualquier resolución, con carácter no vinculante y de implementación obligatoria”, destaca la normativa.

Rechazos y preocupación

En la zona, que es jurisdicción de Villa Santa Cruz del Lago, varios vecinos expresaron su inquietud por el impacto urbano y ambiental que esto podría llevar al sector e incluso por la cobertura de servicios que son escasos, como el agua. También, por el efecto que un emprendimiento de gran escala como este puede llevar a la cuenca y al lago San Roque, por ejemplo en lo que a residuos cloacales se refiere.

En este marco, desde la empresa, que darían a conocer el proyecto en sociedad luego de la audiencia, anticiparon que es un emprendimiento de “bajo” impacto ambiental, al tiempo que prometen mitigar aquellos que sean de “carácter moderado” con medidas como “la reutilización para riego de los efluentes tratados en las plantas de tratamiento a instalar en los predios”, se indicó.

Incluso fueron incorporados en la previa a la audiencia otros documentos de importancia que incluyen un relevamiento de la vegetación de la zona, que estuvo afectada por los incendios en 2020, un plan de forestación, un plan de gestión y monitoreo ambiental que contemplan todos los efectos que esta obra podría implicar, entre otros detalles.

Sin embargo, también en los últimos días se conoció una acción realizada por los vecinos autoconvocados de Villa Santa Cruz del Lago para pedir por la anulación de lo que han calificado como una “audiencia pública ilegal”.

La petición realizada en esa reconocida plataforma y que se puede ver en este link, superó las mil firmas en cuatro días. En la misma, sostienen que este emprendimiento profundizará más la contaminación del lago San Roque, afectará la fauna y la flora del lugar y profundizará la sequía en la región.

Insisten que el proyecto “viola las leyes nacionales 25.675, 26.331, 27.604 y 26.815 y la ley provincial 9.814”.

Pese al pedido realizado en dicha Web, no hay planteos legales para intentar frenar la audiencia que, según pudo corroborar este medio, sigue totalmente en pie para este jueves.