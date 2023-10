Apenas 24 horas después de realizar un acuerdo político con Patricia Bullrich y Mauricio Macri para lograr el apoyo de parte de Juntos por el Cambio (JxC), Javier Milei, volvió a criticar a sus ahora socios políticos.

”Mirá si habrán hecho las cosas mal que apareció un outsider y los desplazó del segundo lugar. Tenían la elección ganada y apareció un outsider y se les mete en la segunda vuelta; algo mal hicieron”, dijo el candidato presidencial de La Libertad Avanza durante una entrevista televisiva en el canal A24.

Con respecto a la controversia generada por el acuerdo con Bullrich y Macri, tanto entre sus votantes como dentro de JxC, MIlei admitió que existen diferencias entre los planteos de ambos espacios, pero aseguró que “lo importante, es que el 53% de los argentinos decidió abrazar las ideas del cambio. Dentro de estas expresiones de cambio, hay unas mas profundas y otras más moderadas, pero es en la misma dirección, con matices. Diferencias hay porque si no, no hubiésemos ido separados”, reconoció.

Por otra parte, el candidato libertario contradijo la versión de Bullrich respecto de los términos del acuerdo político y aseguró que no realizó concesiones respecto de su plataforma electoral.

“No me restringieron nada, no me pidieron nada. Fue un pedido de perdón mutuo, sincero, genuino, lo hicieron de manera incondicional”, aseguró Milei.

Contra la UCR

Durante la entrevista Milei volvió a cuestionar al radicalismo y le atribuyó a ellos la mejora del candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, en la votación del 22 de octubre.

“Ahí tenés la traición, los que ahora se declaran neutrales, esos ya se fueron con Massa. Ahora la van de neutrales cuando saben que esa neutralidad es jugar por Massa, siempre fueron de ahí, se acomodaron en Juntos por el Cambio por tener un cargo, pero como ahora ven que el sol parece que calienta ahí, se van a buscar los cargos ahí”, aseguró en alusión a los dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) que lo critican.

”El peor lugar de los infiernos es el que mantiene en la neutralidad en la inmoralidad”, el salto al vacío es continuar con lo mismo, el salto al vacío lo hacen los tibios”, aseguró Milei.