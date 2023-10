La candidata a presidenta Patricia Bullrich brindó una entrevista en Neura y adelantó varias de las ideas que pretende implementar en caso de llegar al poder.

La líder de Juntos por el Cambio aseguró, en primer término, que buscara derogar leyes laborales por decreto si no consigue el acompañamiento del Congreso. Principalmente, aclaró, para facilitar que las pyme contraten personal en blanco.

Según precisó, esto permitiría generar 2 millones de puestos de trabajo nuevos. "Yo voy a salvar a las pymes y no voy a dejar que las maten”, expresó

Por otro lado, informó además que tiene previsto cobrarles la atención médica a los extranjeros que no viven en la Argentina: “Las únicas cosas que vos no cobrás es en accidentología. ¿Tuviste un accidente? Lo atendés. Pero si vos venís en un tour sanitario a hacer una operación de apéndice, pagás. Y si no tenés plata vas a tener que venir con un seguro de salud desde tu país".

Además, dijo que impulsará una fuerte reducción del gasto público generado por la política. Así, tandrá solo 8 ministerios, sin flotas de celulares para funcionarios ni autos oficiales. Tampoco podrán utilizar fondos públicos para comer en restaurantes. “Van a tener que pagarse la comida como cualquier otro laburante”, señaló.