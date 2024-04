El ministro de Economía, Luis Caputo, utilizó sus redes sociales para referirse a la Marcha Federal Educativa, en defensa de las universidades públicas por el recorte presupuestario, convocada para el martes 23 de abril, y dijo que se trata de un "berrinche".

El funcionario citó un tuit del economista liberal Gustavo Lazzari que calificaba como "pavota" la movilización de este martes, y agregó: "La política es un negocio para muchos, no un servicio público. El berrinche es el mismo que el de otros sectores que ven afectado 'su negocio'”.

"Todo lo que dice el Presidente es cierto. La gente es prioridad mil para algunos políticos. El Estado son todas 'cajas', y si querés combatir eso te dicen que 'no entendés el juego político'. Pero si la gente sigue apoyando lo vamos a poder cambiar", continuó.

Marcha Federal Educativa: Los cuatro principales reclamos

Incrementar razonablemente los gastos de funcionamiento mensuales, actualizándolos conforme el proceso inflacionario.

Actualizar los salarios de docentes y no docentes.

Dar continuidad a los programas universitarios vigentes destinados a inversión en obras de infraestructura, equipamiento y sostenimiento de los programas de becas.

Garantizar el presupuesto necesario para sostener las actividades de ciencia, tecnología y extensión.

Al mismo tiempo, desde los rectorados universitarios advierten que el ajuste está "casi un 50% por debajo de lo que necesitarías para funcionar todo el año".

En referencia al incremento de un 140% en el presupuesto universitario anunciado inicialmente en redes por el Ministerio de Capital Humano para marzo y mayo, detallan que "con la inflación que hubo está lejísimo" y confirman: "Va ser difícil que haya segundo semestre si no hay refuerzo".

"Por supuesto que hay que recomponer los gastos de funcionamiento porque si no, no pueden funcionar las universidades, pero también hay que recomponer lo salarial porque en ese caso no va a quedar nadie en la universidad", remarcaron autoridades de la Universidad de Buenos Aires, en diálogo con C5N.

Ratifican la marcha

Aunque el Gobierno "tiene una clara intencionalidad política de desmovilizar para el martes y creemos que no lo van a lograr", advirtieron los organizadores al tiempo que confirmaron que la marcha universitaria del 23 de abril está ratificada, más que nunca".

