Sigue la conmoción en el Chaco por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. En las últimas horas, los abogados de la familia señalaron que determinar si los restos óseos hallados corresponden a la joven de 28 años demandará entre 30 y 40 días, por lo que la incertidumbre seguirá. A la vez, indicaron que hay pruebas de que hubo un plan previo para asesinar a la víctima.

Con respecto a las pruebas de ADN, los letrados indicaron que se realizarán comparando las muestras extraídas de la madre y la hermana, tarea que llevará adelante el equipo de Antropología Forense que viajó especialmente de Córdoba a la provincia gobernada por Jorge Capitanich.

"Es necesario esta confirmación para que la familia pueda cerrar este duelo, pero en el fondo es un elemento más de las numerosas evidencias que acreditan la participación de esta gente (en referencia a los Sena) en el femicidio de Cecilia", dijo el letrado Gustavo Briend.

Por otro lado, el abogado de la familia de la víctima indicó que, además del hallazgo de restos cerca del río Tragadero, también se encontraron muestras de sangre en la casa y en el mobiliario que los sospechosos habían donado a terceros después del incidente. Estas pruebas están siendo analizadas para saber si las células hematopoyéticas corresponden a la joven.

Por otro lado, el abogado consideró que el testimonio de la imputada Fabiana González "no ha aportado información esencial" para la querella.

"Podemos entender cierta justificación de esta persona por la relación de sometimiento que tenía con este clan, pero en realidad no es normal que uno vea un bulto que es un eventual cadáver y no lo comunique a alguien", opinó Briend, en diálogo con Cadena 3.

Respecto si hubo o no una comunicación entre Capitanich y Emereciano Sena, el abogado de la familia de Cecilia sostuvo que "por más que el gobernador hable de un hecho policial, la mayoría de los imputados estaban en listas políticas. Todos saben del nexo del gobernador y esta gente”.

No obstante, el letrado indicó que en el expediente del terrible caso, no está acreditada ninguna llamada entre el mandatario y el piquetero. "Debemos creerles, pero no descartamos hipótesis”, insistió.

Briend indicó que la querella solicitó celdas para la prisión preventiva de los imputados, que por el momento son el mandamás del clan Sena, su esposa Marcela Acuña, el hijo de ambos, César Sena, Fabiana González y su marido Gustavo Obregón; y el casero Gustavo Melgarejo y su pareja Griselda Reynoso.

“Ellos piden prisión domiciliaria por su estado de salud. Nosotros pedimos que sean trasladados al servicio penitenciario común, donde pueden atenderlos los servicios médicos. Hay gente que manifiesta situaciones increíbles que le sucedieron con este clan”

Por último, Briend señaló que “Está todo encaminado para que se haga el juicio”.