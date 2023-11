Desde ayer, Charly García tiene una esquina propia en la ciudad de Nueva York, luego de una iniciativa de Mariano Cabrera, actor y director argentino residente en la Gran Manzana, con el respaldo del Consulado argentino y de la alcaldía de Nueva York.

Se trata de la intersección de las calles Walker Street y Cortlandt Alley, donde el fotógrafo Uberto Sagramoso captó la imagen de la portada de "Clics Modernos", disco realizado en esa ciudad y que el domingo cumplió 40 años desde su lanzamiento.

El genial y prolífico músico argentino de rock nacional, envió un agradecimiento a los organizadores, que fue leído durante la inauguración del lunes, en el que se mostró “honrado” de que una esquina de la ciudad de Nueva York haya sido bautizada con su nombre.

“Estoy feliz. Emocionado. No veo la hora de decirle a un taxista: Déjeme acá, en Walker St... y yo”, remató Charly con su clásico humor.

"Me siento honrado por la invitación y por que me hayan elegido para que una esquina lleve mi nombre. No conozco muchos artistas de fama mundial a las que les haya sucedido esto nada menos que en una ciudad como Nueva York, una metrópoli tan importante para mí y donde solo ahí se podía lograr el sonido de `Clics Modernos´", escribió el astro del rock argentino en una carta enviada el cónsul argentino, Santiago Villalba.

Charly García no pudo asistir al evento ya que se encuentra recuperándose de una afección de salud, aunque envió su agradecimiento para ser leído durante el evento histórico.

En la inauguración de ayer, se desarrolló un mini-concierto a cargo de un conjunto integrado por el baterista Fernando Samalea, el bajista y tecladista Fabián "El Zorrito" Von Quintiero, la cantante Hilda Lizarazu, el tecladista Alfi Martins y los chilenos Kiuge Hayashida en guitarra y Toño Silva en batería, todos integrantes de distintas bandas de García, y al que se sumó y también cantó Josi García Moreno, hermana del artista.