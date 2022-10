La economía argentina -como también otros aspectos del país- podría ser de análisis para futuros antropólogos, sociólogos, economistas y todo tipo de expertos que puedan aparecer. Es que tenemos particularidades que no existen en otras partes del mundo.

Desde que se aplicaron impuestos para la adquisición de moneda extranjera fueron apareciendo distintas denominaciones para el dólar: de los clásicos “oficial” y “blue”, luego llegaron el dólar “ahorro” y denominaciones más específicas como el Contado con liquidación (CCL), o el dólar MEP.

Los últimos apelativos fueron el dólar “Coldplay”, el “Qatar”, el “Monotech” y el “Techno”, que se sumaron al dólar “soja” y a una decenas de denominaciones que, según publica VíaPaís, llegan a 40.

Si bien cada uno tiene una cotización particular, algunos cuestan lo mismo por lo que según Clarín hay 15 valores diferentes en el país para la divisa estadounidense. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta “¿a cuánto cotiza el dólar en Argentina?” es bastante compleja.

La cotización de estos 15 tipos de cambio

En primer lugar, veamos la lista de los principales tipos de cambio que hoy se ofrecen en el mercado:

-Dólar mayorista:

Es el que maneja el volumen de operaciones más relevante. Es el dólar que se comercializa en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), y al que pueden acceder los grandes actores de la economía nacional para conseguir las divisas necesarias para realizar operaciones de comercio exterior.

En este mercado interviene el Banco Central, comprando dólares para recomponer sus reservas internacionales y vendiéndolas en momentos donde la demanda se dispara y así evitar que el precio salte.

El precio del mayorista, que este martes terminó en $ 150,69, para la venta, es el que se usa como referencia para múltiples operaciones en el mercado.

-Dólar minorista:

Es el que venden los bancos al público general. El BCRA informa diariamente un promedio de las cotizaciones de todas las entidades y este martes cerró a $ 157. Esta cotización sólo se usa de referencia, ya que nadie puede acceder a la moneda estadounidense a ese precio, sin pagar los impuestos asociados a la compra.

-Dólar blue:

Es la cotización que surge de la compra-venta de la divisa extranjera en el mercado paralelo, informal. No está regulado por el Banco Central y, por llevarse a cabo fuera del circuito legal, no existen las restricciones para su acceso. El billete en la calle tuvo un pico nominal el mes pasado de $350, pero luego comenzó a retroceder. Este lunes opera en baja a $ 285 para la venta.

-Dólar solidario:

Es el tipo de cambio que surge de la cotización minorista más los impuestos que introdujo el Gobierno para quien los compra. Así, al precio oficial, hay que sumarle un 30% de impuesto PAIS y otro 35% de retención a cuenta del pago del Impuesto a las Ganancias.

Se pueden adquirir solamente US$ 200, cupo que se renueva mensualmente. Recientemente, el Gobierno informó que quienes hayan solicitado mantener sus subsidios en las tarifas energéticas no pueden acceder a este tipo de cotización.

-Dólar turista o tarjeta:

Es el que se contempla para el gasto con tarjetas en el exterior que no superen los US$ 200 mensuales. Hace poco el gobierno subió el recargo que cobra la AFIP a cuenta de Ganancias y Bienes Personales del 35% al 45% para este tipo de cambio. Además, hay que sumarle el Impuesto PAIS que es del 30%, está vigente por los próximos 3 años y no es reintegrable. Este dólar cotiza a $274,75.

Según cifras oficiales, el 93% de los consumos dolarizados con plásticos promedia los US$ 60 al mes.

-Dólar Qatar:

Ante la inminente llegada del Mundial, se oficializó un tipo de cambio más alto para turismo y consumos en el exterior, que aplica para gastos superiores a los US$ 300 al mes, a los que les agregará una percepción adicional a cuenta de bienes personales del 25%.

"Considerando un tipo de cambio Banco Nación de $157, el Impuesto PAIS (30%), la percepción a cuenta de ganancias y bienes personales (45%) más la nueva percepción a cuenta de bienes personales (25%) el valor de la operación por dólar es de $ 314", explicaron fuentes oficiales, convirtiéndose así en el tipo de cambio más alto de la economía.

-Dólar Netflix:

Esta cotización engloba a todos los servicios de streaming que se pagan desde Argentina para plataformas internacionales, como Netflix, Spotify o Twitch. En estos casos se aplica un 8% de impuesto PAIS, pero se tiene que tributar un 21% de IVA y el 45% a cuenta de Ganancias. Esto implica un recargo de 74% respecto del precio de la moneda estadounidense en el Banco Nación.

-Dólar lujo:

Desde ayer, aplica a la compra de bienes suntuarios o "de lujo", como automóviles y motos de alta gama, jets privados, pequeños aviones, embarcaciones de uso recreativo, bebidas alcohólicas premium, relojes, diamantes y otras piedras preciosas, máquinas traga-monedas y máquinas para minar criptomonedas.

Para este tipo de compras se aplica el impuesto país del 30% y las percepciones del impuesto a las ganancias y bienes personales. De esta manera, en la práctica se trata de un precio similar al "dólar Qatar", que cuesta $314.

-Dólar cultural o para recitales:

Por los múltiples reclamos de los empresarios del sector, se anunció un dólar diferencial para este tipo de compra de servicios. Sobre la cotización del dólar minorista, se recarga el 30% del impuesto País, con lo que el tipo de cambio sube a $195.

-Dólar tecno:

Esta semana también se oficializó un tipo de cambio diferencial para las empresas del rubro, que implica un acceso de hasta el 70% de los dólares que se exporta al tipo de cambio mayorista.

-Dólar MEP o Bolsa:

Es el que surge del Mercado Electrónico de Pagos, una operación bursátil que se inicia a partir de la compra de un bono que cotiza en pesos pero es convertible al mismo bono que cotiza en dólares, realizando la operación de venta en moneda norteamericana.

Las cotizaciones varían según el plazo de acreditación. La única restricción para acceder a este tipo de cotización es que se debe mantener la tenencia del bono por un día hábil, antes de cerrar la operación de cambio, lo que se conoce como “parking”. Este martes, el MEP cerró a $288,89.

-Dólar contado con liqui:

Es una cotización que surge de la compraventa de bonos y acciones que cotizan tanto en el mercado local como en el extranjero. Se compran en pesos y se venden en el mercado local en su variante “C” y se liquidan en cuentas de Estados Unidos. Es el tipo de cambio que utilizan las empresas para dolarizarse. Este martes finalizó a $304.

-Dólar ADR:

Es el contado con liqui, pero en lugar de hacerlo con bonos, se hace con acciones de empresas argentinas. En promedio, opera en $306.72

-Dólar Cedear:

Es el tipo de cambio implícito que surge de la compra de estos Certificados de Depósitos Argentinos, los papeles que siguen el precio de las cotizaciones de empresas en el exterior. Para calcular este precio, se toma la cotización en pesos de los certificados y se la divide por la cotización de las acciones en Nueva York en dólares, siempre teniendo en cuenta el factor de conversión

Al comparar el valor en moneda extranjera del papel de esa compañía contra los pesos que se necesitan para comprar una cantidad de Cedears equivalente a una acción, surge un tipo de cambio implícito. Aunque este varía según el papel que se elija mirar, el promedio de los Cedears más operados arrojó el lunes un dólar a $306.

-Dólar cripto:

Surge de la transacción de criptomonedas cuyo valor esta atado al dólar. Es la única cotización que opera las 24 horas los siete días de la semana. El martes la cotización estuvo por debajo de la de los dólares paralelos: en la billetera Lemon por ejemplo, se consigue a $ 284.

Si aún no se ha mareado, ahora le vamos a mostrar la cantidad de denominaciones que tienen estas 15 cotizaciones del dólar en Argentina, luego de conocerse el dólar “Coldplay”, el “Qatar” y el “tecno”, entre otros.

Los 40 tipos de dólares que se manejan en el país

De acuerdo al amplísimo abanico de denominaciones en el universo “dólar” que se manejan en la economía argentina, éste es el listado:

Dólar CCL Dólar MEP Dólar Fantasma Dólar Tarjeta Dólar Cripto Dólar Solidario Dólar Futuro Dólar Paypal Dólar Queso Dólar Amazon Dólar Mercado Libre Dólar Trigo Dólar Saldo Tarjeta Financiado Dólar Puerta a Puerta Bis Dólar Gammer Dólar Oficial Mayorista Dólar Turista Extranjero Dólar Spotify Dólar Arándano Dólar Fideicomiso Dólar Aceite Dólar Mascota Dólar Maní Dólar Senebi Dólar Libre Dólar Maíz Dólar Celeste Dólar Carne Dólar Streaming Dólar Arroz Dólar Amigo Dólar Free Shop Dólar Cara Chica Dólar Miel Dólar Soja Dólar Dólar Pyme Blanqueo Dólar Techno Dólar Monotech Dólar Coldplay Dólar Qatar

Fuentes: Clarín, Infobae, Vía País