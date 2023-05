Mientras la vicepresidenta Cristina Fernández daba su discurso frente a una multitud en Plaza de Mayo, que incluyó fuertes críticas al endeudamiento de la gestión de Mauricio Macri, el exmandatario eligió Twitter para responderle.

Durante su alocución, Fernández había expresado que el préstamo al Gobierno de Cambiemos “fue político” y que “la política” tiene que ser la solución.

“Les dieron un préstamo inédito de 57.000 millones de dólares y ni así pudieron ganar las elecciones. Dejaron al país con una deuda enorme”, detalló Fernández.

“Fuimos en 2016 y 2017, el país en el mundo que más deuda tomó. Cuando no se pudo pagar, pasó lo que pasó, otra vez el Fondo Monetario. Con un adicional: ya no eran los préstamos stand by más o menos normales que se daban a todas las economías de la región o a otras partes del mundo”, aseguró Fernández y calificó de inédito, insólito y con objetivos electorales, al préstamo otorgado a la Argentina.

En pleno discurso de la vicepresidenta, Macri respondió a través de un mensaje de Twitter en el que preguntaba “¿y ahora?”, citando a su vez un posteo del economista Fernando Marull, en el que se graficó el volumen de ingreso de divisas desde que asumió el actual Gobierno, comparado con el monto pagado al Fondo Monetario Internacional (FMI) y la pérdida de reservas.

Según la tesis del posteo de Marull que utilizó Macri, los 110.000 millones de dólares de ingreso por agroexportaciones desde 2019, contrastan con los 825 millones que se pagaron al FMI y los 13.500 millones que se perdieron en las reservas del Banco Central durante el mismo período.

“Cuando te digan que faltan dólares ‘por la deuda con el FMI’, solo mandale este gráfico, con un ‘Besis’”, indica el texto original del economista citado por Macri.