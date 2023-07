Hay cosas que sólo en Argentina pueden pasar, y eso socialmente aceptado, pero la naturalización de algunas de ellas es lo inaceptable. En este caso, nuevamente se trata de Leonardo Cositorto, quien está preso por liderar una presunta asociación ilícita que realizaba estafas reiteradas en su gran emprendimiento llamado “Generación Zoe”.

El carismático personaje que logró convencer a cientos de ahorristas para que le dieran su dinero prometiéndoles multiplicar sus ganancias, se da el lujo de salir al aire en radio El Mundo , de Buenos Aires, desde el penal de Bouwer, en la provincia de Córdoba.

Y no le esquiva a ningún tema: opina de la inflación, de la renegociación de la deuda externa, baja línea política, critica a periodistas, y hasta da detalles de un supuesto “acuerdo para resarcir a los damnificados" que él mismo presuntamente estafó.

“Se nos infiltraron políticos y después nos atacaron, ahora no me sacan en ningún programa“, se quejó en una de sus columnas Cositorto, que sigue repitiendo que está detenido de manera “injusta”. Además, destroza a la fiscal Juliana Companys, que es quien comenzó la investigación en su contra en Villa María a raíz de las denuncias de los presuntos estafados.

El que le dio el espacio es el empresario Rafael de Martino, “figura emblemática de la radiofonía argentina que desde Resistencia / Chaco brilla haciendo radio artesanal y creativa desde Radio Argentina en dúplex con Radio El Mundo de Buenos Aires y todas las emisoras que integran la Red Azul y Blanca de emisoras en toda Hispanoamérica”, según se lee en la página oficial de radioelmundoam1070.com

Ver: Netflix está filmando en Villa María la película del detenido Cositorto

De Martino fue presidente de Medicorp Argentina prepaga de los 90, y ahora conduce un programa en Resistencia, Chaco, desde donde se hace el dúplex con radio El Mundo.

Comparten cartel con Cositorto en este “dream team” Carlos Ruckauf, ex vicepresidente de la Nación, Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, el actor Juan Acosta Miguel y Miguel Ángel Toma, entre otros.

Una de las columnas de Cositorto de las últimas semanas

Con una capacidad de oratoria realmente importante, Cositorto habla “de lo que fluya”, según De Martino. En una de sus columnas de 34 minutos -claramente violando las prohibiciones del penal que lo aloja- el imputado de estafas reiteradas habló de la situación económica del país y criticó al gobierno de Alberto Fernández.

“Desesperados están ahora por querer cerrar con el FMI, están todo el tiempo hablando en contra del FMI, y por el otro lado esperando que les anticipe dinero (…) para poder llegar a unas elecciones sin que le estalle todo”, sostuvo, y agregó “es realmente vergonzoso en una Argentina tan productiva que tengamos que ponernos de rodillas nuevamente”

Cositorto hizo un análisis de las variables económicas y políticas de la gestión nacional, como cualquier consultor destacado, y criticó a los políticos que “ahora hacen promesas, y hace 20 años están gobernando”.

Posteriormente, remarcó que “por supuesto nosotros acá -por la cárcel- no votamos, todos los detenidos, porque nos han quitado el derecho hasta de votar”, reclamó.

Así se presenta el programa de Rafael Martino en Radio el Mundo, con el “brillante dream team” que integra Cositorto:

Y a continuación aconsejó: “la gente sabe que acá hay que gastar menos como país para que baje el déficit. La gente, menos los políticos, quiere que se gaste menos en política porque tienen cajas negras que ni las rinden (…) y quiere que se invierta más en educación y creo yo que en seguridad. Si además podemos lograr (lo vengo planteando yo desde el año pasado) que le demos créditos -hoy no hay crédito- los primeros uno o dos años, cuando algo está empezando, el Estado podría acompañar y una vez dejarlo volar. Yo te enseñaré a volar pero no volaré tu vuelo, decía la frase, para que las economías regionales puedan facturar y puedan exportar”, sugirió el detenido.

Posteriormente Cositorto se refirió a la falta de insumos por la escasez de dólares, “porque a los dólares los estuvieron regalando durante un montón de años robándose el dinero todos los financistas y los amigos del poder”, señaló el imputado de estafas reiteradas.

Luego detalló cómo se hace la "timba financiera" en el país y agregó: después tenés que escuchar a estos fiscales que no tienen idea del mundo financiero -en alusión a Companys- que no operaron nunca en nada, de que no se puede ganar plata en Argentina al 7.5 y nos terminan a nosotros deteniéndonos, metiéndonos presos"

"No cometimos ningún delito. Hacíamos trading, dábamos educación y dábamos el servicio de viaje con todo pago. Pero bueno, cuando te quieren voltear operan, fijate lo que le hicieron a Batistuta los fiscales en el campo", refiriéndose a la denuncia contra el ex futbolista por supuesta explotación laboral.

Escuchá la columna de Cositorto: