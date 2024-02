Tras haberse corrido por completo de la escena política nacional desde la asunción de Javier Milei el pasado 10 de diciembre, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó este miércoles un documento que analiza la llegada al poder del libertario y la crisis económica que atraviesa la Argentina.

"En el día de San Valentín y, como siempre, enamorada de la Patria comparto con ustedes el documento de trabajo Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación", escribió la exmandataria para presentar el texto.

Fernández agregó una cita de Juan Bautista Alberdi, uno de los autores que más menciona Milei, en el inicio de su posteo:

“Tomar capitales a préstamo para reemplazar los capitales destruidos por la crisis, no es remediar la pobreza, sino agravarla; la riqueza de otro no es la riqueza del país. La deuda representa más la pobreza que la riqueza. Endeudarse no es enriquecerse, sino exponerse a empobrecerse por la facilidad con que siempre se gasta lo ajeno”, dice la frase de Alberdi citada al comienzo del documento.

La expresidenta realizó un recorrido sobre la historia de la deuda externa en la Argentina y enumera tres grandes crisis: la primera entre 1976 y 1989, surgida de la dictadura; la segunda entre 1989 y 2001, desatada por el menemismo y la convertibilidad, y la tercera surgida en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri y aún sin concluir.

En esa línea, Fernández aseguró que Milei es "un showman-economista" y remarca que pese a su discurso de campaña "produjo, ni bien fue electo, un insólito reciclaje de personajes y ex funcionarios", entre los que señala principalmente a Luis Caputo como "artífice del endeudamiento serial del gobierno de Mauricio Macri y del retorno del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina.

Tras criticar al DNU 70/2023 y el proyecto de Ley Ómnibus como "un paquete de modificaciones del sistema legal argentino a medida de los principales grupos empresarios y lo que es más grave aún, una reforma encubierta de la Constitución Nacional", Fernández consideró que no se puede definir al gobierno de Milei como la cuarta experiencia neoliberal en la Argentina.

"Las características del discurso y de la praxis política del nuevo Presidente, como la de sus equipos en las distintas áreas, colocan al gobierno en un plano que va más allá de lo disruptivo y lo llevan a un lugar que la Argentina nunca conoció", alerta. “Ni bien arribó en el Gobierno, realizó una devaluación del 118%, constituyendo así la devaluación inducida más grande de nuestra historia”, agregó la exmandataria.

"Es más que evidente que en la cabeza del Presidente el único plan de estabilización es el de la dolarización. No se explican las medidas adoptadas en otro marco teórico", afirma Fernández y habla de un "caos planificado" que genera el "feroz programa de ajuste que actúa como un verdadero plan de desestabilización".

Las tres reformas de Milei

En el extenso documento, Cristina Fernández asegura que entre los objetivos de javier Milei están:

La modificación de los límites para la toma de deuda soberana impuestos al Poder Ejecutivo Nacional por la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública sancionada en el año 2021 que establece, entre otras cuestiones, que el endeudamiento de la Argentina en moneda extranjera, bajo ley extranjera y con prórroga de jurisdicción requerirá autorización del Congreso de la Nación.

La liquidación del Fondo de Garantía y Sustentabilidad de la ANSES para que “se privaticen los activos del Estado”. En ese sentido, la exmandataria advirtió sobre "el clima de insultos, escraches, descalificaciones y estigmatizaciones que se desarrolló durante el debate y aumentó exponencialmente a partir de la vuelta a comisión del proyecto de ley Ómnibus".

"Eso presagia un escenario de violencia que, como ya sabemos, comienza por lo verbal y luego pasa a lo físico".

La dolarización, el déficit y la inflación. "La dolarización de la economía argentina implicará la clausura definitiva a la posibilidad de desarrollar nuestro país con inclusión social", advirtió CFK y analizó: "El país no va a tener más dólares. Al contrario, vamos a tener menos dólares porque vamos a afectar la competitividad de la mayoría de los sectores productivos generadores de divisas y aumentará el peso de la deuda externa en nuestra economía, que ya es agobiante, convirtiéndose en el verdadero suplicio de Sísifo".

Falta de dólares

La expresidenta asrguró no estar de acuerdo con el diagnóstico de Milei en cuanto a que el déficit fiscal sea la única razón de la inflación y la crisis.

Sobre eso, plantea que "la escasez de dólares es la que tensiona la economía y dispara la inflación" y advierte que "el endeudamiento desmedido en dólares es veneno para nuestra economía bi-monetaria".