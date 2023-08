“¿Alguna vez viste y escuchaste que un expresidente y jefe de la oposición amenace y/o extorsione por televisión a un Gobernador electo?”, con esta frase inició un posteo en sus redes sociales la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, para criticar declaraciones del expresidente Mauricio Macri.

"¿Alguna vez imaginaste al jefe del principal partido anti-peronista pidiéndole a dos Senadores peronistas que no den quórum impidiendo, de esa forma, que el Senado funcione? Ah! ¿Nunca lo viste, ni lo escuchaste, ni te lo imaginaste? Bueno… te tengo una sorpresa", continuó la exmandataria y actual presidenta del Senado.

El Cruce de Cristina Fernández contra Macri, se da a raíz de declaraciones televisivas del dirigente del Pro en las que pide al gobernador electo de Rio Negro y actual senador, Alberto Weretilneck y a sus pares peronistas Snopek de Jujuy y Kueider de Entre Ríos, que no sen quorum en el Senado para “evitar que se nombren jueces militantes”.

El posteo de la exmandataria acompaña un recorte de video con la participación de Macri junto al periodista Joaquín Morales Solá, en la que ambos hablan de la “peligrosidad” de que se puedan designar con acuerdo del Senado, “jueces militantes que comprometerían el futuro del país” y haciéndole “mucho daño a la Argentina”.

“Escucha a Macri amenazando al Gobernador electo de Rio Negro, Alberto Weretilneck y pidiéndole a los senadores peronistas Snopek de Jujuy y Kueider de Entre Ríos, que no den quórum en el Senado. Más mafioso no se consigue”, cerró Cristina Fernández para condenar la expresión pública de un exmandatario llamando al no funcionamiento del Congreso nacional.