Cristina Fernández de Kirchner volverá a hablar en público este lunes después de la condena a seis años que recibió esta semana por la causa Vialidad.

Tras anunciar que no será candidata en el 2023, la Vicepresidenta dará un discurso en el marco de la cumbre del Grupo de Puebla que se realizará en Centro Cultural Kirchner (CCK).

La cita que lleva el lema “Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia" también contará con la presencia del presidente Alberto Fernández.

Además también formarán parte del público Evo Morales, Pepe Mujica, Rafael Correa y Ernesto Samper; José Luis Rodríguez Zapatero y el jurista Baltazar Garzón.

El martes pasado el Tribunal Oral Federal n°2 condenó a Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta y agregó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

"No voy a someter a mi fuerza política a que la maltraten por una candidata condenada. No voy a ser candidata en el 2023. Pero mascota de usted, (Héctor) Magneto, nunca. A nada. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo a mi casa", dijo la Vicepresidenta en el mensaje que dio después de la condena.