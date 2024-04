En medio de un creciente clima de preocupación en la universidades públicas de todo el país, por el recorte estrepitoso de fondos llevado adelante por el gobierno de Javier Milei, la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) en la provincia de Neuquén no podrá afrontar el pago de algunos servicios esenciales, por lo que deberá ajustar gastos no solo en investigación y extensión, sino también en el servicio de limpieza.

De acuerdo a lo publicado por el diario La Mañana de esa provincia, el Consejo de Administración de esa Casa de Altos Estudios formalizó que ya no puede afrontar más la totalidad de las erogaciones que implica el funcionamiento de la UNCo.

Las autoridades detallaron que se “verá afectado por ejemplo el servicio de limpieza, intensificando la reducción de turnos, quedando establecida la prioridad solo para aulas y baños. Se suspenderán servicios de telefonía, y no habrá manera de poder pagar la próxima factura de luz y menos la del gas cuando venga el frío”, admitieron.

Un grupo de docentes, no docentes y estudiantes, conformados alrededor de un colectivo denominado “Defendamos la UNCo”, emitió un comunicado en el que piden no ser indiferentes ante lo que ocurre. “Por favor, no miremos para otro lado. No seamos parte de la generación que deje morir a la Universidad Pública”, expresaron.

“No hay forma de detener este brutal ahogo sin que toda la comunidad universitaria entienda y se comprometa en la lucha, logrando que la sociedad entera acompañe nuestro justo y legítimo reclamo”, concluyeron.

Finalmente, denunciaron una situación inédita en el marco de los recortes, y es que el Gobierno Nacional no envió los fondos del aumento paritario anterior a los docentes.

"Es decir, lo poco que habían aumentado los salarios, lo debería afrontar la misma universidad a pesar del déficit. El gobierno no está respetando los acuerdos paritarios”, aseveraron.