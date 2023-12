El Sindicato de municipales de Jujuy (SEOM) denunció este miércoles por la mañana que la Gendarmería detuvo la marcha del colectivo en el que el “Perro” Santillán viajaba desde esa provincia a la ciudad de Buenos Aires para participar de la marcha contra el mega DNU de Javier Milei.

“En estos momentos un retén de Gendarmeria detuvo y no lo dejan transitar al colectivo proveniente de la Provincia de Jujuy donde se trasladaba el Perro Santillán junto a una comitiva del SEOM-JUJUY y del Movimiento Tupaj Katari”, en Zárate-Campana, indicaron en un comunicado.

"Esto me hace acordar mucho a la dictadura o a los tiempos en los que regía el estado de sitio en la Argentina”, opinó Santillán en declaraciones a Radio 10.

El dirigente sindical jujeño explicó que el ómnibus fue derivado hacia la Terminal Dellepiane, en el barrio porteño de Flores, por lo que ahora quienes viajaban hacia Buenos Aires para participar de la protesta no saben cómo van a regresar a la provincia.

“Nos quedamos sin colectivo y no sabemos cómo vamos a volver. No tenemos un peso y no tenemos comida”, comentó el gremialista.

“Es propio de un Estado de Sitio y es totalmente ilegal impedir la movilidad para ejercer el derecho constitucional a manifestarse y peticionar”, indicaron desde el SEOM.

Posteriormente, en diálogo con cba24n.com.ar, el secretario general del sindicato municipal, Santiago Seillant, indicó que el “Perro” se encontraba retenido en la terminal al sur de CABA, y no podía llegar a la movilización convocada por la CGT.

“Estamos haciendo todo lo posible para que lo dejen venir”, indicó el dirigente a este medio, desde las calles aledañas a la Plaza Lavalle, donde se lleva a cabo la concentración.

El motivo del viaje de los trabajadores jujeños es participar del acto y la movilización en los cuales se hará entrega de un amparo judicial contra el DNU de Milei este miércoles al mediodía en el Palacio de Tribunales de la ciudad de Buenos Aires.