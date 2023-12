Disco Pi

El mítico grupo de Luis Alberto Spinetta, Emilio del Guercio, Rodolfo García y Edelmiro Molinari abrió los 70 con un luminoso paso y cerró la década con un retorno no esperado que continuó en el comienzo de los 80, marcando de algún modo que ya era hora de que el gobierno militar dijera adiós y se retirara. Claro, todavía no habíamos vivido la vuelta de Mercedes Sosa y no habíamos sufrido la aventura de Malvinas, pero bien se puede decir que aquellas canciones de rock de la recuperada banda abrieron la puerta para que llegar por fin al ansiado retorno de la Democracia