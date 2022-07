En los primeros días de esta semana, y en medio de la acuciante necesidad de dólares para acumular reservas y hacer frente a las erogaciones extraordinarias en materia energética, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) había dispuesto una serie de incentivos para que los productores de soja apuren la liquidación de granos acopiados en silo bolsas, pero la medida estará lista para ser aplicada por los bancos desde este lunes.

De acuerdo a lo que señala la agencia Télam, autoridades de la entidad monetaria confirmaron la información, por lo que desde el primer día de la semana, la medida debiera estar operativa y los bancos en condiciones de ofrecer el nuevo incentivo a sus clientes.

Las entidades financieras sin embargo, dicen estar trabajando en su implementación, aunque no creen llegar a ofrecerlo efectivamente el lunes próximo ya que están en una "fase técnica y de entendimiento de la norma" hasta su lanzamiento efectivo. No obstante, desde el BCRA aseguraron que "no hay ninguna norma pendiente" para que se haga efectiva,

Cabe recordar que el mismo consiste en la posibilidad de depositar el 70% de los pesos obtenidos con la exportación de soja en una cuenta que ajusta diariamente por variación del tipo de cambio, y el 30% restante a comprar divisas al "dólar ahorro" (oficial + 65%), que el viernes cerró a $226,50 en el Banco Nación.

A modo de ejemplo, en una venta de granos de soja por $1 millón, el productor podrá hacer un depósito por $700.000 y, con los $ 300.000 restantes, adquirir US$ 1.324,5 al precio del denominado "dólar ahorro".



La otra ventaja para el productor es que esos dólares son de libre disponibilidad por lo que puede dejarlos en el banco, retirarlos o usarlos para comprar insumos o hacer cualquier operación financiera habilitada.



Si, por ejemplo, decidiera vender esos dólares vía MEP obtendría unos $370.000, lo que implica una ganancia inmediata de unos $ 70.000.

Según cálculos del Ministerio de Agricultura, actualmente hay cerca de US$ 10.000 millones en granos que aún no fueron liquidados, de los cuales una porción más pequeña -cercana a los US$ 3.000 millones- está en centros de acopio pero aún sin precio fijado, por lo que aún no se concretó su venta.