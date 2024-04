El diputado por La Libertad Avanza (LLA), Alberto “Bertie” Benegas Lynch, justificó la disolución del Ministerio de Educación y lanzó un concepto que generó repudio en casi todo el arco político y social, respecto del trabajo infantil y la educación de los niños.

"Libertad es que si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller, puedas hacerlo”, expresó Benegas Lynch, durante una entrevista con la periodista Romina Mangel en FM Milenium 106.7.

"Muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, que no te podés dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller junto al padre trabajando y no lo puede mandar a la universidad. Yo no creo en la obligatoriedad de la educación. Es una responsabilidad de los padres. Vos a tu hijo le querés dar lo mejor", señaló el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

El diputado aseguró que no cree “en la obligatoriedad de la educación” y catalogó al Ministerio de Educación como un “comité de burócratas”, dejando en claro su postura personal y de buena parte de los integrantes de LLA respecto de la falta de interés por la educación pública.

Su frase no sólo demuestra su visión de permitir la deserción escolar de los niños, sino que además preocupa por la justificación del trabajo infantil, algo condenado en todo el mundo desde hace décadas.

Su postura contradice las políticas públicas que se llevan adelante desde hace años para evitar la deserción escolar como la Asignación Universal por Hijo (AUH), que se otorga con el compromiso de que los menores deban seguir concurriendo a la escuela y mantener la obligatoriedad de la regularidad escolar, además de cumplir con el cronograma de vacunación nacional que impulsa el Estado.

“La educación es el eje de la civilización. ¿Cómo se te ocurre darle a un comité de burócratas la decisión de la educación? ¿Al Estado? ¿Al Ministerio de Educación?”, señaló el diputado de LLA y agregó: “Lo que se supone de una familia es que traen un chico al mundo para educarlo, para protegerlo, para que sea una mejor persona, y para que cambie el mundo".

En ese sentido, Benegas Lynch profundizó su idea neoliberal indicando que sólo cree “en el individuo, en las decisiones que tomemos en nuestras vidas" y que "el Estado está solo para proteger los derechos individuales e impartir justicia”.

Repudio generalizado

Los dichos de Benegas Lynch generaron un amplio repudio en casi todo el arco político, y social del país.

Los dichos del diputado libertario oficialista generaron críticas desde dirigentes políticos, especialistas en educación, exfuncionarios e instituciones nacionales e internacionales vinculadas a la educación y los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Pettovello, la voz oficial que cruzó a Benegas

En ese sentido, y tras varias horas de silencio por parte del Gobierno nacional, finalmente la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, salió al cruce de las inaceptables declaraciones del diputado oficialista y se sumó a la ola de críticas que generaron sus dichos.

“La educación obligatoria fue propuesta en el contexto del pensamiento humanista liberal justamente para promover la libertad de los menores tutelados por adultos. Esto permite que los niños puedan educarse, ampliando sus horizontes, para desarrollar un proyecto de vida propio en el contexto de culturas cada vez más complejas, lo que vuelve imprescindible una alfabetización integral”, indicó Pettovello.

“La libertad de enseñanza, hija de la libertad de conciencia, promueve que los padres sean los primeros y naturales educadores, pero esto no conlleva un dominio ilimitado sobre sus hijos. El Estado y la sociedad civil también forman parte de la tutela de la educación. Ningún agente educativo puede absolutizar su dominio formativo sobre los menores de edad”, resaltó la funcionaria del gabinete de Javier Milei en su cuenta personal de Instagram.

“El Estado tiene que regular y promover la libertad educativa de toda la sociedad, autolimitándose y limitando el abuso de poder de otros agentes. Y las familias y la sociedad civil potenciar la educación no formal y formal para ampliar las esferas de la libertad humana”, cerró la ministra de Capital Humano de Javier Milei.