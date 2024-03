Docentes de la escuela N°34 “Raúl B. Díaz”, en Villa Mercedes, San Luis, no pudieron contener un desconsolado llanto al reclamarle al gobernador Claudio Poggi por los bajos salarios del sector.

El mandatario visitó el establecimiento educativo, en el marco de la gira que inició hace varias semanas por las instituciones de toda la provincia.

A su llegada a la escuela, un grupo de docentes le planteó la crítica situación que atraviesan por el congelamiento de los salarios en un contexto de inflación imparable, informó este viernes el portal Calle Angosta.

“Somos trabajadores y somos pobres hoy”, cuestionó una de las educadoras. Otra docente le recordó: “He trabajado toda la vida, me he profesionalizado”.

“Tenemos que contar monedas, buscar otros trabajos, trabajos extras”, explicaron las docentes con un desconsolado llanto.

Poggi solo atinó a responder que “San Luis no es una isla, estamos en una Argentina que está mal”, y que “tienen que pensar que afuera de la escuela hay un 50% de la población que no tiene trabajo y que 7 de cada 10 chicos no come esta noche”.

En su actividad, que incluyó visitas a otras escuelas y la participación en el acto por el 75° aniversario de la creación de la V Brigada Aérea, el gobernador estuvo acompañado por el intendente mercedino, Maximiliano Frontera, la viceintendenta Silvina Galetto y funcionarios provinciales y municipales.

Los docentes, al igual que el resto de la administración pública, no perciben aumento salarial desde noviembre del año pasado. En ese lapso, la inflación sumó cerca del 70%.

Por eso, los gremios estatales anunciaron un plan de lucha conjunto para reclamar varios ítems al Gobierno provincial. El primero, es el incremento de los salarios.

Cabe recordar que Poggi es uno de los más acérrimos defensores de los recortes de Javier Milei, los cuales afectan en gran medida al sueldo docente.

Fuente: San Luis 24.