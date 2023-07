Los productores de maíz comercializaron más de 3,1 millones toneladas en la primera semana del Programa de Incremento Exportador (PIE), conocido como “Dólar Agro”, que implementa un tipo de cambio de $ 340 por dólar para las exportaciones de algunos granos y oleaginosas hasta el 31 de agosto próximo y que le permite al Central recomponer las reservas.

De acuerdo con las cifras de la Bolsa de Comercio de Rosario, en base a la plataforma SIO Granos, el viernes se vendieron 697.233,4 toneladas. De esta manera, en la primera semana se acumularon 3.118.196,8 toneladas vendidas.

También se comercializaron el viernes 43.492,9 toneladas de girasol; 6.715,4 de sorgo y 28.726 de cebada. En términos acumulados, el girasol, el sorgo y la cebada, productos que fueron restablecidos al programa el 24 de julio último, acumulan 207.025,9 toneladas, 127.692,6 y 155.383,2 respectivamente, sumando casi medio millón de toneladas liquidadas en la semana pasada.

La medida adoptada en el marco de las negociaciones con el FMI por el pago de la deuda de 44 mil millones de dólares tomada por el gobierno de Mauricio Macri en 2018, logró en la primera semana cumplir su objetivo, que era aumentar las reservas del Banco Central.

La entidad monetaria logró captar u$s 735 millones en el acumulado de la primera semana de la resolución oficial. De esa suma, u$s 300 millones los adquirió el viernes último y cerró la mejor semana en materia de adquisición de divisas en lo que va de 2023.

Las liquidaciones de las economías regionales alcanzaron los u$s 370 millones de los cuales la autoridad monetaria se hizo de u$s 365 millones. No obstante, también vendió un aproximado de u$s 72 millones en yuanes. Así, la compra neta cerró por encima de los u$s 300 millones el viernes.

En cuanto a las declaraciones juradas de ventas al exterior (DJVE), el maíz alcanzó al 57,6% del cupo con 14.146.512,69 toneladas; el sorgo a 51,5% con 489.669,5; la cebada forrajera a 79% con 2.053.782; la cebada cervecera a 82,3% con 781.491,3; la malta a 75,2% con 413.660,1; y el girasol a 42% la semilla (60.986,2), a 68,8% el aceite (756.336,6) y a 76,5% los subproductos (879.766).

El viernes se produjo un ingreso de divisas de US$ 365,2 millones del mercado exportador de estos cultivos, y en lo que va del PIE para economías regionales y ahora el maíz y la cebada se acumulan US$ 884,77 millones, informó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.