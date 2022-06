El presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Alberto Binder, criticó duramente la reforma de la Corte Suprema de Justicia que propone el ex miembro del máximo tribunal, Eugenio Zaffaroni, como así también la que pretende hacer el gobierno nacional.

En diálogo con el programa "Es por acá", de la FM 102.3, el asesor de proyectos de reforma judicial en distintas provincias argentinas y países de Latinoamérica, sostuvo que, de implementarse los cambios que se sugirieron, la corte funcionaría peor que actualmente.

"Que hay que hacer una reforma profunda de la Corte Suprema, no hay ninguna duda. La propuesta de (Eugenio) Zaffaroni, de llevar a 25 miembros nombrado uno por provincia no me parece conveniente, rompe muchísimo nuestra estructura constitucional, le da un tipo de representatividad a la Corte Suprema por provincias que para eso está el Senado, no hay que hacer una propuesta de este tipo", señaló el experto.

Además, Binder sostuvo que "Es una propuesta que parece federal pero es profundamente unitaria porque en nuestro sistema constitucional, el órgano máximo de la autoridad de la justicia de cada provincia y defender la justicia de cada provincia ha sido una constante a lo largo de nuestra historia constitucional, con las autonomías provinciales, son los tribunales superiores, cortes suprema de cada uno de los estados. Ellos son los que es necesario fortalecer porque tienen un mal funcionamiento", argumentó.

El destacado jurista señaló que se está ocultando el problema mayor, que es el mal funcionamiento que tienen los tribunales provinciales. "Esto produjo el mayor mal funcionamiento de la Corte, lo dijo Zaffaroni en esa exposición, es la cantidad de casos que llegan por sentencia arbitraria . Es decir, la Corte Suprema que hace 60 años tenía unos diez casos (...) por errores de los fallos de los tribunales superiores de provincias, hoy tiene miles que los abrió la corte arbitrariamente (...) entonces ahora lo que se quiere es, en vez de ir a la fuente del problema, generar un sistema de una corte inmanejable, con un sistema de nombramiento" en el que van a llegar los peores, indicó Binder.

Y agregó: "A la Corte Suprema nosotros tenemos que tener la práctica de poner a los mejores profesionales, a los mejores juristas que defiendan la Constitución, y no que provengan del riñón de cada una de las provincias", sostuvo.

El jurista fundamentó su dura oposición a lo que propone el ex miembro del máximo tribunal judicial de país, indicando que está en contra del modelo que propone Zaffaroni porque "es un modelo que convierte a la Corte Suprema en un tribunal de Casación, cuando en nuestro sistema constitucional de 1853, nuestra corte es una corte pequeña porque debe tener pocos casos y vigilar la Constitución para tratar de evitar que la fuerza que provocan las autonomías provinciales, que siempre son disgregadoras, en los grandes temas, en las garantías constitucionales, se mantenga y sostenga ese derecho constitucional. Agravaría los problemas la propuesta de Zaffaroni", señaló Binder.

La iniciativa de Alberto Fernández

Consultado acerca de la propuesta del presidente hablada con los gobernadores de aumentar la cantidad de miembros del máximo tribunal judicial, el experto indicó que no cree que sea un tema que "haya que hablarlo con los gobernadores como si fuera un acuerdo de este tipo. El gobierno tuvo muchas propuestas. Nosotros teníamos 9 miembros, que además es el número original de la Constitución del 53 y nadie supo exactamente por qué bajamos a 5 miembros... (..) eso se demostró que fue una mala idea, así que perfectamente tenemos que volver al número de 9 miembros. Obviamente que el problema de cupos y paridad de género todo el mundo está de acuerdo, pero tenemos problemas mucho más profundos en el funcionamiento de la Corte", señaló.

"Zaffaroni en esa exposición en el Senado dice algo que a mí me causó mucho escozor: él dice que firman fallos sin leerlos, yo no sé cómo eso no generó un escándalo mayúsculo", dijo el experto.

Posteriormente reiteró que "La Corte tiene problemas muy fuertes: los jueces no deliberan entre ellos, la Corte ejerce una administración ilegal, absolutamente ilegal, eso lo vincula con las discusiones que se están haciendo ahora en el Consejo de la Magistratura. La Constitución dice claramente que la administración del Poder Judicial la tiene el Consejo de la Magistratura, bueno, malo, pero eso es la decisión de la Constitución, sin la posibilidad de ningún otro tipo de interpretación. Por qué la Corte se arrogó y sigue dictando miles de fallos que al mismo tiempo no sabemos quién las dictará (...) es una cosa increíble", añadió Binder.

Pero sus críticas no terminaron ahí. El jurista señaló además que "La Corte Suprema tiene un fondo anticíclico de decenas de miles de millones de pesos que nadie sabe por qué lo tiene entonces hay un funcionamiento ilegal, arbitrario, totalmente obsoleto, lleno de delegación de funciones, sumado a que tienen prácticas políticas que son inadmisibles, así que los calificativos que usa Zaffaroni yo los susbribo todos, y si quiere les pongo más", concluyó el presidente del INECIP.

