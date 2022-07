El diputado nacional por Córdoba del Frente de Todos, Eduardo Fernández reconoció que "la pelea entre Cristina y Alberto afecta a la gente y a la militancia", en medio de un momento en que la renuncia de Martín Guzmán al ministerio de Economía, le agrega otro condimento a la incertidumbre sobre como lograr contener el proceso creciente de la inflación en el país y en el que las discusiones públicas entre las distintas visiones sobre como afrontarlo, entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, llevaron la tensión al máximo nivel.

En un adelanto de lo que fue la entrevista que se emitirá completa este domingo a partir de las 21 horas en el programa "Vuelo Nocturno", que conduce Eduardo Bocco por Canal 10, el legislador cordobés reconoció el impacto de los desencuentros entre el presidente y la vice, sobre cómo afrontar el delicado momento económico que atraviesan muchos ciudadanos a los que el aumento de los precios les erosiona el poder adquisitivo de sus ingresos.

Las encuestas ubican a la inflación como la principal preocupación de la ciudadanía, y en ese marco, los reclamos de la vicepresidenta sobre generar un cambio de rumbo en materia económica y la decisión del presidente Fernández de continuar por la senda "moderada", agregan presión social y hacia dentro de la coalición gobernante.

En esa dirección, el dirigente de las Pequeñas y Medianas empresas y legislador nacional por el oficialismo, reconoció cómo afecta la "interna a cielo abierto" entre las dos principales figuras políticas del Frente de Todos. "Tengo que admitir que la pelea entre Cristina y Alberto afecta a la gente y en especial, incide en la militancia que tanto necesitamos", señaló.

En esa dirección, Eduardo Fernández resaltó la importancia que tendrán las decisiones que se tomen de aquí en adelante para conservar chances electorales el año próximo. "Si no bajamos la inflación hoy, el 2023 no existe para el Frente de Todos", aseveró en tono de advertencia.

Las otras entrevistas de "Vuelo Nocturno"

A partir de las 21 horas en Canal 10, podrá verse la entrevista completa a Eduardo Fernández, en la que analiza la situación del país y de la interna oficialista, pero además otras dos entrevistas en el programa "Vuelo Nocturno".

Allí, Eduardo Bocco entrevistó también al dirigente cordobés de la Coalición Cívica que comanda Elisa Carrió, Gregorio Hernández Maqueda, quien defendió la gestión de Mauricio Macri como presidente entre 2015 y 2019 y criticó en duros términos al intendente Martín Llaryora, al que calificó como "el Néstor Kirchner cordobés".

Al referirse en general a la administración del municipio capitalino y en particular a la política de gastos, que estuvo en el centro de la polémica con la suspensión del cumpleaños del cuartetero Ulises Bueno, Hernández Maqueda sostuvo que en medio de la crisis, "llega este señor (por Martín Llaryora) que pretende convertirse en gobernador de Córdoba, que se gasta el valor de una casa en el mejor country de Córdoba, para tener lindo su despacho, cuando además declaró la emergencia económica".

En la otra entrevista realizada en el programa, el abogado radical cordobés, Carlos Matterson, vicepresidente del Consejo de la Magistratura, elegido por los abogados del interior, se refirió al proyecto para ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, impulsado por el Gobierno Nacional y un buen número de gobernadores.

"El Poder Judicial debe ser independiente y por eso no me parece que los gobernadores elijan a los miembros de la Corte", aseguró. No obstante, Matterson reconoció que "para lo que sí debería ampliarse la Corte, es para integrar a mujeres y darle un equilibrio de género".