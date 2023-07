Este domingo 9 de julio, en el Día de la Independencia, el Gobierno Nacional inauguró el Gasoducto Néstor Kirchner. Una obra con una extensión de 573 kilómetros y que conecta Tratayén, en la provincia de Neuquén, con Salliqueló, en Buenos Aires.

El presidente Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa encabezaron el acto realizado en la Estación de Medición Salliqueló del gasoducto. Esta ceremonia también marcó el inicio de la campaña electoral para Unidos por la Patria que tiene como precandidato a Massa.

Participaron también los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Neuquén, Omar Gutiérrez; de La Pampa, Sergio Ziliotto, y de Río Negro, Arabella Carreras, además del diputado nacional Máximo Kirchner, entre otros funcionarios nacionales y provinciales.

La palabra de Sergio Massa

Tras una apertura de la válvula realizada de manera simbólica, el primer discurso fue brindado por el ministro Massa. “Hoy es uno de esos días en los que, frente a todos aquellos que plantean que Argentina es un país de fracaso, sin destino, sin futuro, es uno de esos días en los que aparece el orgullo de ser argentino”.

El ministro, que también remarcó que la obra no hubiera sido posible sin la decisión de recuperar YPF, dijo que con el gasoducto “tenemos con qué construir soberanía, con qué construir patria, con qué construir el futuro de nuestra nación”.

Massa adelantó que en 15 días se licitará el Gasoducto Reversal del Norte para que esa zona del país reciba el gas de Vaca Muerta. Además, permitirá exportar energía a Chile. El ministro valoró que habrá superávit de dólares.

El turno de Cristina Fernández

La vicepresidenta también agradeció a quienes formaron parte del proyecto y remarcó: “Esto no fue magia”. Luego pidió que no sean olvidados los argentinos y argentinas ni las industrias y que no se cobre la energía a precio dólar.

CFK aprovechó para señalar la importancia de los gasoductos y recordó que entre 2015 y 2019 solo se construyeron 57 kilómetros. “Durante esos 4 años no hubo ninguna planificación”, planteó.

Por otro lado, tras un repaso por lo que significa el gasoducto en materia energética, pidió que los argentinos se acostumbren “a poder discutir con objetividad nuestros problemas, sobre todo cuando son problemas de números”.

Tras esto, planteó que es necesario cortar con la disputa entre lo público y lo privado y si los empresarios son buenos y los políticos son malos. De hecho, recordó que muchos empresarios "viven del subsidio".

Luego alabó el trabajo de Sergio Massa en el ministerio de Economía y resaltó lo realizado con el gasoducto: “Hemos dado un paso muy importante”. Y pidió por trabajo de calidad y mejores salarios.

Qué dijo el presidente Alberto Fernández

El mandatario nacional recordó que este es su último 9 de julio como presidente y realizó un repaso por el trabajo que significó para el país lograr la independencia.

Fernández señaló que la decisión de llevar adelante la obra fue de su gobierno y que la gestión anterior no logró llevar a cabo la iniciativa. “Gracias a Dios que pudimos hacer este gasoducto, con recursos nuestros”, expresó.

El presidente también dijo: “Si el Estado no está presente, la Argentina no se desarrolla”. Y recordó que cuando arribó al gobierno no existía el ministerio de Trabajo, ni el de Salud ni el de Ciencia y Tecnología.