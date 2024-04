Pocas horas antes de la Marcha Federal Universitaria que se prevé será la mayor movilización en contra del Gobierno de Javier Milei, renunció la mano derecha de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

Se trata de Maximialino Keczeli, secretario de Coordinación Legal de la Cartera que reúne a los ex ministerios de Educación, Trabajo, Cultura y Desarrollo Social. En todas las áreas hubo crisis y renuncias.

El ahora ex funcionario también había sido nombrado "responsable interino" del INCAA en febrero pasado.

"Lo pasó por arriba la gestión y llegó a un pico de estrés. Se vuelve a la actividad privada", explicaron colaboradores de confianza del renunciante a Clarín.

Las responsabilidades de Keczeli atravesaban todos los organismos del megaministerio, desde el INCAA y el presupuesto universitario, pasando por la asistencia a los comedores populares.

Ingeniero industrial y especialista en Inteligencia Artificial, Keczeli era también el presidente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, donde finalmente lo reemplazó Gerado Hita, que este lunes también presentó su renuncia.

Si bien todavía no se conoce quién será el reemplazante de la mano derecha de Pettovello, suena el nombre de Leila Gianni, ex funcionaria de Cambiemos, ex militante de la agrupación de Juan Cabandié, ex empleada de la administración de Alberto Fernández, y actual subsecretaria de Legales de Capital Humano.

Keczeli había liderado las auditorías a los comedores populares que motivaron decenas de marchas de organizaciones sociales contra el ministerio de Pettovello cuando dejaron de enviar los alimentos para los más vulnerables.

La renuncia del ahora ex funcionario se suma, a la reciente salida del titular de la Casa Patria Grande Néstor Kirchner, Marcelo Basilotta.

A principios de marzo había dimitido Rodrigo Aybar a cargo del Potenciar Trabajo; Pablo Rodrigué, ex subsecretario de Políticas Sociales, y Agustín Sánchez Sorondo, ex director administrativo; todos con pasado en el PRO, según repasó Clarín.

Con la renuncia de Keczeli ya son cinco las deserciones en el mega ministerio conducido por Pettovello.