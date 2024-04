En medio del ajuste universitario más grande de la historia contemporánea y del malestar generalizado porque “no hay plata” para llegar a fin de mes, el Senado Nacional en una votación poco clara, porque algunos dicen “unánime” y otros esta mañana salieron a aclarar que no votaron el proyecto, aprobó el aumento del 300% en las dietas de los legisladores de la Cámara Alta.

La indignación general no se hizo esperar. La primera en salir a defenderse fue la presidenta del cuerpo, la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien dijo en su cuenta en X que, como no es senadora y no cobra del Senado, no puede “interferir en esas decisiones. Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos, porque NO soy senadora”, remarcó en su largo descargo en redes sociales.

Por su parte, los senadores cordobeses Luis Juez (Frente Cívico) y Carmen Álvarez Rivero (PRO) se diferenciaron completamente de la postura de sus colegas y anunciaron que presentarán sendos proyectos de ley para que se retrotraiga la mega dieta de 4,5 millones de pesos al millón 700 mil pesos que cobraban hasta el jueves.

En diálogo con Radio Universidad, la legisladora nacional indicó que junto con Juez votaron en contra del aumento “porque no nos parece que sea oportuno y está fuera de la agenda de cualquier argentino, ni hablar de los cordobeses, que estamos viviendo en ‘modo supervivencia’ del primero al último. Es una locura”, indicó.

Respecto al modo de la votación, Álvarez Rivero explicó que el artículo 205 del Reglamento del Senado, “habilita también la la votación a mano alzada. Es legal. Está prevista, pero inmediatamente el artículo 206 aclara por las dudas algún periodista pregunte digo yo, que toda votación en el recinto del Senado es nominal es personal, así que ustedes pueden pedir ‘queremos tener como voto cada senador’ y eso es una información que deben darle”, explicó la legisladora.

Y agregó que para no acompañar un proyecto alcanza solamente con no levantar la mano -que es la forma de votar a favor-, y reiteró que el voto es nominal.

Una decisión vergonzosa





La senadora sostuvo que el principal problema que existe en la Argentina es la inflación y ante eso se preguntó: “votando esto es la solución que le damos a la gente? Por supuesto que no”, se respondió, agregando: “mis votos han sido previsibles para los cordobeses e intento ser consecuente con lo que digo, con mis proyectos y yo estoy buscando desde la presidencia de comisiones de la Comisión de Trabajo y Previsión Social las mil formas de la inserción laboral porque creo que ese es un gran mal que nos afecta a todos”, sostuvo Álvarez Rivero.

En esa línea, anunció que va a presentar un proyecto de resolución “intentando volver atrás, desarmar este atropello. Tengo que lograr lograr que me lo voten, no es no es del todo probable, pero por supuesto que lo quiero hacer”, remarcó.

La legisladora dijo que si no logra los votos necesarios, "mi camino sería irrigar ONGs de educación y trabajo (…) Pero los los cordobeses no quieren que yo cobre para dar, así que voy a hacer lo posible para no tener ese aumento, para que no tengamos (todos los senadores el incremento).

Por último fue más allá y dijo que lo de las dietas de los senadores es la punta del iceberg, e indicó que sería bueno poner la lupa para ver si realmente se necesita la cantidad de empleados -a la que llamó “bolsa de empleo en Capital Federal”- que existen hoy en el Congreso Nacional.

Escuchá la nota completa:

Mirá el proyecto conjunto que presentarán la senadora Carmen Álvarez Rivero y los senadores Luis Juez junto al resto de sus colegas del bloque PRO: