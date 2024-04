El diputado libertario José Luis Espert dio cuenta de los ajustes de sus cuentas personas para hacer frente al ajuste que impulsa el gobierno de Javier Milei con baja de la actividad económica, devaluación y suba de tarifas.

En diálogo con la Radio CNN el titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados dijo que su realidad no escapa a la del resto de la sociedad.

“Salvo los multimillonarios, todo el mundo nos estamos ajustando, y me incluyo. En casa se han cortado infinidad de gastos que para una situación apretadísima como esta, son absolutamente innecesarias”, dijo Espert.

A la hora de dar más precisiones el economista dijo que se cambió de prepaga, dejó de cenar con su esposa todos los fines de semana y que compra un café más barato, entre otras cosas.

"La ropa entre los hermanos se la empiezan a pasar entre ellos, como vamos a comprar ropa nueva porque te quedó chico el calzón”, afirmó Espert.

Por otra parte hizo referencia a las subas de precios y a las negociaciones paritarias de cara al segundo semestre.

“Les digo a los empresarios que empiecen a bajar los precios que pusieron con el dólar a 2000 porque el dólar a 2000 no va a venir. Y a los sindicalistas, piensen en que la inflación va a ser de un dígito en uno o dos meses, y no traten de fijar paritarias con dos dígitos o más porque los empresarios no lo van a poder pagar, y si Moyano los aprieta, el Gobierno no lo va a homologar”, afirmó.