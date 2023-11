Un escándalo surgió en el Congreso de la Nación sobre el espionaje ilegal y que tiene como centro al diputado de Unión por la Patria, Rodolfo Tailhade.

Diputados de Juntos por el Cambio pidieron el desafuero de Tailhade tras las noticias que trascendieron este martes. El diputado oficialista fue acusado de mantener comunicaciones con Ariel Zanchetta, un expolicía federal que está detenido por espionaje ilegal.

Según el fiscal que investiga el caso, Gerardo Pollicita, Zanchetta espió ilegalmente a cientos de políticos, funcionarios, periodistas, empresarios y dirigentes sociales. El expolicía se habría comunicado con Tailhade para ofrecerle chats de jueces, fiscales y funcionarios del gobierno porteño que estuvieron en Lago Escondido.

“Él es un diputado de la Nación que acaba de ser reelecto por la Provincia de Buenos Aires. Nos encontramos en esta situación de investigación por escuchas ilegales donde él es un actor principal”, expresó Soher El Sukaria, diputada del Pro en Córdoba, a Ponete el Día en Radio Universidad.

Y agregó: “entendemos que no tiene las facultades para seguir siendo un representante de la Cámara de Diputados de la Nación”.

Tras las acusaciones, el diputado expresó en Radio Con Vos: “acá existe una gran operación que en el fondo busca desacreditar el juicio político que se realiza en Diputados a la Corte, porque quieren cerrarlo”.

Tailhade es integrante de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que impulsa el proceso de remoción contra los cuatro integrantes Corte Suprema (Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda) por los fallos del 2x1 en favor a condenados por delitos de lesa humanidad, del Consejo de la Magistratura y de coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.

El diputado reconoció que se comunicó en tres oportunidades con Zanchetta y que el exefectivo policial le ofreció información. Aunque, Tailhade consideró la oferta "poco seria" y que se le había presentado como un periodista que tenía un medio en la localidad bonaerense de Junín.

"Zanchetta me envió tres mensajes. En el primero me dice: 'Te envío una lista de causas de (la exdiputada Elisa) Carrió; un archivo que lo tengo guardado y que nunca abrí porque no me interesaba el tema. Además, sin prejuicio de eso son causas públicas. Luego dice que tiene información sobre (el senador) Luis Juez y le paso mi correo, pero nunca me envió nada. Por último, me pasó algo sobre la causa de Lago Escondido. Me pasa una información que había salido en los diarios ese día con lo cual no era nada confidencial. En eso consistió mi relación con Zanchetta", reveló.