El economista ultaliberal, ex funcionario menemista y ex asesor del presidente Javier Milei durante la campaña, Carlos Rodríguez, criticó en duros térmiinos al Gobierno Nacional al afirmar que “no hay un plan” económico, “generaron una recesión de la gran flauta” y que el primer mandatario “se va a convertir en uno de los cien personajes más odiados del país. Todavía no lo es porque la gente no entiende lo que está pasando”, señaló.

En una entrevista en el canal LN+, el dirigente fundamentó su apreciación. "Lo último que había que cambiar era el subsidio al transporte. Este subió los precios de alimentos y los sueldos de la gente siguen igual. No la ve, porque no ven el equilibrio general. No ve que están gobernando gente. Hace pelota a la clase media, que no se puede mudar", disparó.

En esa dirección añadió que “estamos yendo a la depresión y no veo cómo se va a recuperar la caída de la inversión. No veo al campo recuperándose, sino a sectores de la minería y el petróleo que están operados por grupos concentrados del extranjero”.

El ex funcionario menemista, de ideas liberales, reconoció que las recetas neoliberales que busca aplicar "son más viejas que Matusalén" y "no se pueden instrumentar todas juntas y a lo bestia".

Rodríguez criticó el festejo oficial por la baja de la inflación. "¡La manera más fácil de bajar la inflación es subirla, para que después baje! La subió al 25 por ciento y ahora está feliz porque la bajó al 11 por ciento. Pero si Massa la tenía al 6 por ciento", señaló.

Mas adelante, prosiguió con la crítica y dijo que los jubilados se llevaron la peor parte. "Acá la Argentina no es la misma. El 10 de diciembre pasó algo. Les licuaste a los jubilados el 50 por ciento de sus haberes, pusiste un impuesto PAIS, querés reponer el impuesto a las ganancias. Están los liberales gobernando, no los peronistas", aseguró.

Además, expresó sus dudas acerca de una recuperación económica en forma de V. "La recesión o depresión hará bajar más y más la recaudación. Entonces, va a precisar más impuestos. No tiene más remedio; de lo contrario, va a tener que emitir", sostuvo.

"Si el plan es mantener el gasto público congelado en términos nominales, se lo van a comer crudo. La opinión pública se da vuelta de un día para el otro", advirtió.