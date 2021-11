El Presidente Alberto Fernández y varios ministros del Gabinete nacional participaron hoy de un encuentro de trabajo que congregó a intendentes, dirigentes y candidatos del Frente de Todos de Córdoba, ocasión en la que se repasaron las políticas aplicadas en esa provincia y los lineamientos a seguir de cara a las elecciones del 14 de noviembre.

La actividad se realizó en el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires y el Jefe de Estado llegó de manera sorpresiva al lugar ya que, originalmente, se esperaba que fuera una reunión que encabezaran el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y el ministro de Interior, Eduardo de Pedro.

La relación de la Casa Rosada con la provincia mediterránea volvió a quedar en el centro de la escena luego de que el gobernador, el peronista Juan Schiaretti, planteara recientemente que en Córdoba "el kirchnerismo es rechazado por una enorme mayoría".

En diálogo con los periodistas de Casa Rosada, en el CCK, Martín Gill se refirió a las declaraciones del gobernador Schiaretti y subrayó la actitud del Presidente, quien "no esperó a amigarse con los cordobeses para cumplir con la palabra empeñada".

"Lo hizo en la obra pública, en el aporte a la caja de jubilaciones que saldó una deuda histórica que dejó el macrismo, para que por primera vez tenga superávit en décadas", afirmó.

El senador Carlos Caserio también hizo referencia a las declaraciones de Schiaretti y dijo estar "sorprendido" de que el gobernador cordobés afirme "que es opositor".

"Él tuvo una afinidad muy grande con Mauricio Macri y eso, de algún modo, se sostiene. Está empecinado en aislar a Córdoba y no estamos de acuerdo con eso. La provincia, si no tuviera el apoyo del Gobierno nacional, no estaría como está", agregó.

Reconoció que el Frente de Todos de Córdoba "no está satisfecho" con resultados electorales, que "no fueron buenos" en esa provincia y en muchas partes del país, y que "Juntos por el Cambio es una fuerza muy significativa en Córdoba, dónde hace 5 elecciones intermedias que sacan más de 50 puntos".

Fuente: Télam