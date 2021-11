Soledad Laciar cuestionó a Juan Schiaretti tras las declaraciones que hizo el gobernador sobre la muerte de Blas Correas. "Señor Gobernador, sus empleados me mataron a mi hijo", expresó en Entre Nosotros Rebeca.

Schiaretti habló exclusivamente para el programa Voz y Voto de Canal 10 y La Voz del Interior. El mandatario habló sobre el asesinato de Correas por parte de la Policía. "No hay palabras que compensen el dolor de una madre a la cual le asesinaron un hijo", expresó.

Y agregó: "Institucionalmente, la contención a la familia la dieron los ministros que corresponden que son los ministros de seguridad y de justicia y la jefa de Policía".

Laciar, madre de Blas, expresó: "Me indigna que mienta así públicamente y que no le tiemble la voz. No sé de que contención habló. A mí no me contuvo más que mi familia, mis amigos, mi terapia y los medios que me acompañaron".

Y agregó: "Lo utilizan para un voto. No sé quién lo asesoró para salir a utilizar a mi hijo para conseguir un voto para "Ellas"".