La ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció que se aumentará el aforo en los eventos masivos, -no solo del fútbol- ​​al 100% a partir del 16 de noviembre y recomendó seguir inoculándose para completar los esquemas de vacunación.

La funcionaria dijo que se solicitará que los concurrentes tengan, al menos, una dosis de vacuna contra el Covid-19.

Justamente el día que comience a regir la habilitación del 100% del aforo, jugará la Selección Argentina de Fútbol por la Eliminatorias del Mundial de Qatar contra Brasil.

Ver también: Argentina y Brasil tendrá aforo del 100 por ciento en San Juan

Vizzotti destacó que octubre es el mes con menos casos de coronavirus en el año. Dijo que la situación sanitaria se mantiene estable, aunque hay que seguir monitoreando para ver cómo evoluciona, ya que la variante Delta está aumentando la proporción del número de infectados, y es esperable que se incrementen los casos.

Por otro lado, explicó que se eliminará el test de antígeneos para todos los vacunados y el PCR entre el quinto y séptimo día para las personas vacunadas que ingresen al país.

La funcionaria señaló también que los menores de 18 años vacunados y no vacunados, argentinos y extranjeros, serán eximidos de cumplir la cuarentena al ingresar al país. Mientras, las personas mayores de 18 años extranjeros que quieran viajar por turismo a la Argentina no tendrán autorizado el ingreso si no están vacunados, pero sí podrán hacerlo, en cambio, los menores de esa edad.

Luz verde para el ingreso a la Unión Europea

La ministra de salud destacó que la Unión Europea haya incluido a la Argentina en la lista de "países seguros", debido al control de la pandemia del coronavirus en el territorio, permitiendo que los habitantes nacionales, vacunados o no, puedan ingresar a su territorio.

Ver también: Argentinos, sin restricciones: Unión Europea acepta a vacunados y no vacunados

"Que la Unión Europea haya puesto a Argentina en la lista blanca es importantísimo y muestra que nuestra situación epidemiológica es muy buena, al igual que el avance del plan de vacunación en un país de ingresos medios que ha tenido dificultades en el acceso a las vacunas. Es un logro importantísimo que queremos poner en valor", expresó.