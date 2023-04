Florencia Kirchner, hija de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, comunicó que iniciará "todas las acciones legales que correspondan" ante los "graves y violentos dichos" contra ella y su madre emitidos la semana pasada en un programa de la señal LN+ y sostuvo que "no todo está permitido y hay umbrales que no podemos tolerar se sigan cruzando".

"Ante estos ataques que golpean en padecimientos tan sensibles para mí y para tantas personas, vulnerando derechos humanos y personalísimos, he instruido a mis abogados para que inicien todas las acciones legales que correspondan. En democracia no todo está permitido y hay umbrales que no podemos tolerar se sigan cruzando", señaló Florencia Kirchner en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Instagram.

De esta manera, la hija de la exmandataria hizo referencia a los "violentos y graves dichos" vertidos por las periodistas Viviana Canosa y Laura Di Marco, del canal LN+, quienes aludieron a cuestiones personales de la joven, basándose en imágenes que Florencia había posteado en Instagram.

Al visualizar esas imágenes durante un programa emitido por ese canal, las dos periodistas afirmaron que Florencia Kirchner padecía una enfermedad y especularon sobre los motivos que determinaron un supuesto cuadro clínico.

"A raíz de los graves y violentos dichos contra mi persona y la de mi madre, emitidos el jueves 6 de abril a través del canal LN+, elijo tomar las palabras de quienes son profesionales y ya se han pronunciado al respecto", comenzó argumentando Florencia Kirchner, tras lo cual citó lo expresado al respecto por la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM).

La entidad de Salud Mental señaló que "la periodista no solo se dirigió en forma ofensiva, violenta, inadecuada y desafortunada en relación al estado de salud de una persona, sino que realizó por televisión un diagnosticó en forma ilegal, afirmando que la hija de la vicepresidenta padece una 'anorexia nerviosa galopante'".

Fuente: Télam.