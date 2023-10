La Dirección General de Aduanas (DGA) denunció al frigorífico Malefu S.A. por presunta subfacturación de exportaciones a Alemania por US$ 259.000.

Según DGA, la empresa realizó 20 exportaciones a Alemania desde enero de 2022 hasta diciembre del mismo año, a un valor 38% más bajo del registrado en el país de destino.

Esta subfacturación se realizó mediante una “triangulación de operaciones en forma indebida, apelando a empresas intermediarias radicadas en EE.UU y España”, según reportó esta mañana la Aduana.

“La firma ahuecó la base imponible de la operatoria y faltó a la debida liquidación de divisas en nuestro país al registrar ventas por US$ 677.247,7 en Argentina pero que en Alemania fueron documentadas por US$ 936.081,46”, explicó la DGA.

“De esta manera evitó el ingreso de US$ 258.833,76 a nuestro país”, confirmaron.

La Aduana denunció al frigorífico en los términos del artículo 863 del Código Aduanero, por considerar la maniobra como una maniobra ardidosa y engañosa tendiente a obstaculizar las tareas de control del servicio aduanero, infracción a la que le correspondería “una multa mínima estimada que no debería ser inferior a US$ 4.259.984,32 en los términos del artículo 876, inciso c) del mismo código”.