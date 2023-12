Gastón Mercanzini, el hombre detenido por arrojar una botella al presidente Javier Milei durante su asunción, rompió el silencio en una declaración ante la justicia: “Quiero pedirle perdón; nunca quise atentar contra el Presidente.”

El acusado, que se encuentra bajo arresto por tentativa de lesiones dolosas contra el Presidente y lesiones dolosas contra su custodio, expresó su arrepentimiento y aseguró que nunca tuvo la intención de atentar contra la máxima autoridad del país.

Mercanzini afirmó que, de haber tenido esa intención, habría tomado medidas para ocultar su identidad, como ponerse "gorra y barbijo".

Según Mercanzini, el día del incidente estaba bajo los efectos del alcohol y se sintió molesto al escuchar que Milei celebraba la vuelta a la convertibilidad. Explicó que, tras el ataque, fue abordado por militantes libertarios que lo agredieron y le robaron la mochila. Posteriormente, fue a parar a un hospital para recibir atención por el corte en la frente.

“Hace dos años que no puedo llamar a mis hijas, me puse muy mal y me empecé a emborrachar. Recaí con el alcohol. Esa semana, del 3 al 10 de diciembre, me emborraché tres veces. El día del episodio estaba borracho. No sé qué se me cruzó por la cabeza. Estaba dolido al escuchar que para el Presidente electo el plan de convertibilidad era bueno. Me afectó mucho eso. Escuchar en la plaza que la gente aplaudía, que estamos mal, pero que la vamos a pasar peor”, señaló.

El detenido, con antecedentes de consumo de drogas desde los 13 años, relató detalles de su vida personal. Padre de tres hijas, una de ellas fallecida, Mercanzini perdió su empleo debido a sus problemas personales y terminó en la situación de calle en la que se encontraba al momento del ataque.

Al cerrar su declaración, Mercanzini expresó: "Quiero pedirle disculpas al Presidente y a su hermana. No quise lastimar a nadie, no tuve ninguna intención de hacerlo. Yo no tengo militancia política". Además, reveló que las fotos en las que aparece con dirigentes políticos fueron tomadas por simple admiración y que no tiene relación con ellos.

El momento del ataque, capturado en video y viralizado al día siguiente, llevó a la detención de Mercanzini, quien se presentó voluntariamente en un estudio de televisión. Este miércoles fue trasladado a los tribunales de Comodoro Py 2002, donde fue interrogado y dio su versión de los hechos. Estuvo asistido por el defensor oficial Juan Hermida.

La fiscalía también indagó sobre las circunstancias del ataque. Mercanzini admitió que lanzó la botella hacia la zona donde se encontraba Milei, pero insistió en que no midió las consecuencias de sus acciones. Se disculpó con el oficial herido y sus familiares, asegurando que se dio cuenta de la gravedad del incidente al día siguiente.

El detenido, que enfrenta un complicado panorama legal, anunció su intención de buscar asistencia psicológica mientras permanezca bajo custodia.