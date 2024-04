En una jornada de paro y movilización realizada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) se registraron incidentes y momentos de tensión cuando la Policía de la Ciudad de Buenos Aires quiso aplicar el protocolo antipiquetes.

Ocurrió cuando los maestros, que se manifestaron en contra de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), entre otros reclamos, intentaron cortar la avenida Entre Ríos, a la altura de Rivadavia, frente al Palacio Legislativo.

En esos momentos, los efectivos de la Guardia de Infantería comenzaron a empujar a los manifestantes e incluso arrojaron gas pimienta, generando una gran tensión.

“Los docentes no llegan a fin de mes. El problema que nosotros estamos teniendo es que nuestros compañeros no tienen aumentos de salarios. No se fijó un piso salarial. Por primera vez en la historia negociaron primero las provincias y después la nación”, indicó la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, en declaraciones a Splendid-AM 990.

Y agregó: "Aumentaron los alquileres, el transporte y la canasta alimentaria y los docentes siguen ganando lo mismo que a mitad de año del año pasado, es insostenible", dijo la dirigente.

Otra provocación

Mientras se llevaba adelante la protesta de CTERA, el Gobierno anticipó que enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Educación con el objetivo de penar el “adoctrinamiento” en las escuelas, en pos de la “libertad de expresión”.

Así lo dio a conocer este jueves el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien también puntualizó que el Ministerio de Capital Humano se va a encargar de “poner a disposición un canal para que los padres y alumnos puedan denunciar el adoctrinamiento y la actividad política que no respetar la libertad de expresión. Van a poder denunciar cuando sientan que no se esté respetando el derecho a educarse”.

Fuente: Noticias Argentinas