Javier Milei: "Cien años de decadencia no se dan vuelta de un día para el otro”

Llegando al final de su discurso, Milei mencionó la presencia de dos escenarios: uno de confrontación o uno de acuerdos. “Sabemos que dar esta pelea no iba a ser fácil”, aclaró.

Dijo que su gestión tiene sed de cambio y que no tienen ambición de poder, por lo que tienen como objetivo reconstruir la Nación a “cualquier precio”.

“Hay otro camino, uno de paz. Uno de acuerdo y no de conflicto, acuerdo sí, no al consenso contra el cambio. No tengo esperanzas de que tomen este camino, pero tampoco las he perdido”, expresó el mandatario.

En ese marco, invitó a gobernadores, ex presidentes y dirigentes políticos para que lleguen a un acuerdo para el futuro de la Argentina. Lo llamó "Pacto de Mayo" y definirá 10 políticas para salir adelante.

Lo que sí, aclaró que antes de ese encuentro habrá una reunión en Casa Rosada con los gobernadores para llegar a un pre acuerdo, en el que se defina la aprobación de la Ley Bases y un paquete de alivio fiscal para las provincias.