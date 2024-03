El presidente Javier Milei despidió al secretario de Trabajo, Omar Yasin, tras el escándalo del decreto que aumentaba en un 50% los sueldos del mismo presidente y de su gabinete.

“Esto se había hablado en enero con los funcionarios y no debería haber pasado. Por eso el funcionario fue despedido y hoy se lo hemos comunicado”, expresó Milei en una entrevista para La Nación+.

Yasín se enteró en ese mismo momento de su despido. "Al secretario de Trabajo lo he despedido, lo están notificando en este momento", aclaró el presidente en vivo.

El escándalo surgió este fin de semana. La diputada del bloque Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz difundió un documento que reveló un incremento del 48% en los sueldos del Presidente Javier Milei, como así también de la vicepresidenta, ministros, e integrantes del Gabinete.

Victoria Tolosa Paz acusó a Milei de subirse el sueldo casi un 50%

“El Presidente firmó un decreto el 29 de Febrero donde se aplicó aumento a todos los cargos jerárquicos del poder ejecutivo nacional pero luego hace una escenificación pública de que el aumento injusto es el de los diputados y senadores", expresó la diputada.

De esta manera, el sueldo del presidente pasaba de unos 4.068.738 pesos en enero a 6.025.801 en febrero.

El presidente, por X, culpó a la expresidenta Cristina Fernández. "Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno", declaró.

Fernández retrucó en la misma red social: “Lo hacía más valiente Presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue".

Sigue el cruce entre Milei y Cristina: “Quiero pensar que usted lee lo que firma”

Con el escándalo a cuestas, el Gobierno Nacional anunció el mismo sábado la derogación que trataba el aumento. “La situación heredada es crítica y los argentinos están haciendo un sacrificio heroico. Es tiempo de que los políticos paguen el costo del desfalco que han ocasionado”, declararon en un documento.

