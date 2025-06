“Es grande, literalmente grande”, dijo el presidente Javier Milei en los estudios de Neura, refiriéndose a su perro Conan. “¿Es de verdad, viste?”, agregó sobre el can, del que se ha dicho que estaba muerto, que no existía o que era producto de su imaginación.

Envuelto en un mameluco de la empresa mayoritariamente estatal YPF (flagrante contradicción para el economista que no cree en la intervención pública sobre el mercado) explicó su atuendo: “Vine así porque cuando estoy con los chicos (los perros), estoy vestido así”.

“Es muy territorial, sobre todas las cosas”, dijo sobre el can.

Antes del inicio de la entrevista, el mandatario pidió agua para su perro y para el de su hermana, bautizado Thor. “Es de verdad, ¿viste?”, interpeló Milei sobre la existencia de Conan, sobre el que giraron múltiples teorías.

“Entre nosotros queremos donar un millón de pesos para los dos refugios de mascotas”, dijo Karina, la influyente secretaría general de la Presidencia.

NOLSALP

Dejando atrás el párrafo colorido de las mascotas, Milei se refirió a la actual escena política y económica. Dijo que el Producto Bruto Interno (PBI) creció y que el Gobierno logró sacar a “11 millones de personas de la pobreza”, estadísticas que fueron matizadas desde la UCA.

“Esta semana fue impresionante. Te salió 5,8 el PBI; no lo mostraron. La caída de la pobreza al 31%; no lo mostraron. Está el grupo que no lo muestra, el que dice que es mentira. Después hay algunos que muestran ponerle un relativo para que quede peor. Mientras tanto, todo el mundo habla de la Argentina como un milagro”, exclamó fiel a su estilo el presidente.

“Estamos llevando a cabo el mejor Gobierno de la historia y esta gente lo único que hace es revolverle las tripas”, agregó el mandatario, que en las últimas horas se dedicó a repostear en redes sociales contenidos acompañados de la sigla NOLSALP (no odiamos lo suficiente a los periodistas).

Sobre los recientes proyectos aprobados en Diputados que mejoran la realidad del sector pasivo, el presidente dijo: “Lo único que hacen es tratar de romper, como con los últimos proyectos demagógicos que aprobaron. Está claro que la gente también tiene que odiar a esos políticos de mierda. Son tan mierda como los periodistas ensobrados”.