El senador de Juntos por el Cambio (JxC) Luis Juez dijo que "muchas consultoras les hicieron creer a algunos que ganando la interna se quedaban con la Presidencia y mirá dónde estamos..."

Así argumentó el senador cordobés su postura y se lamentó por la casi ruptura del espacio opositor al lanzar una fuerte crítica interna y afirmar que lo único que los unía era "la posibilidad de llegar al poder".

Consultado sobre la posible reestructuración de JxC, Juez reflexionó: "Yo lo veo difícil. Si me pongo en ciudadano común a mirar y decir bueno... Menos mal que estos tipos no ganaron porque mirá la runfla que son".

"Se ve que a nosotros nos unía nada más que esa desesperación de llegar al poder porque cuando quedó claro que no lo íbamos a alcanzar, empezamos a decirnos cosas que claramente no son fastidio ni enojo desde las últimas 24 horas", indicó en diálogo con el programa "Lado P", que conducen Eduardo Paladini y Elizabeth Peger por Radio Rivadavia.

Y agregó: "A mí me duele el alma, porque te lo digo con toda sinceridad. Yo soy un hombre grande, yo no sé si la gente me va a volver a dar otra oportunidad como la que tuvimos. Esta era inmejorable y tan buena que muchos se comieron la curva".

"Mirá dónde estamos...?! (se lamentó Juez) y remató: “Colgados del alambrado viendo cómo juegan un partido otros".

Fuente: NA