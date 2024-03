Uno de los triunviros de la Confederación General de los Trabajadores (CGT), Héctor Daer, criticó la convocatoria al denominado “Pacto de Mayo” propuesta por el presidente Javier Milei. Daer, en declaraciones radiales, fue enfático: “Ningún gobernador fue electo para eso”.

El secretario general del gremio de Sanidad aseguró que la CGT no fue convocada para el 25 de mayo en la ciudad de Córdoba. "No tenemos expectativas porque no fuimos convocados al Pacto de Mayo. Los están convocando a un proyecto liberal de destrucción del estado que es el que quiere el presidente y me parece que ningún gobernador fue electo para eso", manifestó Daer.

El sindicalista se mostró crítico de ciertos dirigentes: dijo haberse sorprendido por "la sonrisa de algunos gobernadores mientras el presidente los convocaba”.

Sobre el discurso leído por Milei, sumó: “En términos de puesta en escena y de retórica Milei siguió con sus ejes de campaña, lejos de lo que significa una apertura de sesiones. En ningún momento se habló de trabajo y desarrollo”.

Paquete anticasta

Hacia el final del discurso, Milei anunció que enviaría próximamente un “paquete anticasta”. Entre otros puntos, el Gobierno busca inmiscuirse en los procesos internos de gremios y sindicatos.

El objetivo, según lo manifestado ante la Asamblea, es que los sindicatos elijan a sus autoridades a través de elecciones periódicas, libres, supervisadas por la Justicia Electoral y con mandatos limitados a un máximo de cuatro años, con una sola reelección posible.

“El tema de los mandatos habrá que discutirlo en el Congreso. Es raro que algunos del PRO aplaudieran cuando van cursando un cuarto mandato”, dijo Daer

El dirigente sindical hizo su lectura: “El tema de fondo no son los dirigentes sindicales, el tema de fondo es la jerarquía de los convenios colectivos de trabajo”.

Anticipo del “paquete anticasta”

Elecciones periódicas y libres en sindicatos y gremios, monitoreadas por el poder judicial.

Aquellos condenados por corrupción en segunda instancia no podrán presentarse para cargos nacionales.

Todo exfuncionario público con condena firme de segunda instancia perderá cualquier beneficio ligado a su función pública.

Se reducirán los contratos de asesores de diputados y senadores de la Nación.

Se descontará la jornada del sueldo a empleados estatales que no vayan a trabajar por motivos de paro o protesta gremial.

Eliminación de financiamiento para los partidos políticos. Deberán solventar su funcionamiento con aportes privados o particulares.

Pacto de Mayo

Hacia el final del extenso discurso brindado en ocasión de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el presidente Javier Milei extendió la invitación a los gobernadores para suscribir a lo que ha sido denominado “Pacto de Mayo”.

El encuentro lo promueve un motivo político indudable: se busca dar la imagen de un nuevo control por parte del Gobierno, que firmaría junto con los gobernadores y el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires principios y acuerdos básicos a nivel jurídico y económico.

De resultar exitosa la convocatoria con fecha 25 de mayo, con sede en la ciudad de Córdoba, Milei liberaría partidas hacia las provincias a condición de que sea aprobada en el Congreso una nueva versión de “Ley Bases”.

Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa, se desmarcó de otros mandatarios provinciales al poner reparos a la invitación por parte del Ejecutivo para firmar el denominado “Pacto de Mayo”.

Gobernadores del extinto Juntos por el Cambio aceptaron y ratificaron su compromiso con la convocatoria del presidente Milei, como el caso de Ignacio Torres, mandatario de Chubut.

En el caso de Córdoba, Martín Llaryora celebró “la vuelta de página” por parte del Gobierno nacional aunque manifestó la necesidad de tomar medidas inmediatas: “Mayo queda lejos”, dijo.