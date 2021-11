La presidenta de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain), Mirta Roses, defendió la vacunación en niños de 3 a 11 años con Sinopharm ya que se trata de "una plataforma segura" con "virus inactivado" y al ser una vacuna de emergencia en pandemia "hay que medir el costo beneficio" pese que no cuenta con todos sus datos publicados en fase tres.

"Hay varias razones por las cuales apoyamos las vacunas de los niños de 3 a 11 años con Sinopharm, primero porque es segura, ya que está elaborada con la plataforma más conocida y antigua que es la de virus inactivado y además por tener a una agencia reguladora como la Anmat que está acreditada internacionalmente y que tuvo acceso a los estudios" dijo Roses a Télam.

La médica, tras la reunión que mantuvo con la ministra Carla Vizzotti sobre la vacunación en niños de 3 a 11 años, destacó además que en una pandemia tan severa como esta "siempre se hace una valoración del beneficio-riesgo. Los niños no quieren decir que sean menos afectados que los adultos, incluso los asintomáticos. Hay un síndrome inflamatorio que se da en los niños y es grave y puede llevar a la muerte".

En este aspecto remarcó que "el riesgo es menor frente al beneficio" y aseguró que el virus "se va posicionando entre los adolescentes, queremos proteger la posibilidad de que se desarrollen variantes nuevas".

Por otra parte, la presidenta de Conain, aseguró que "recién estamos descubriendo la caja del impacto a largo plazo del Covid, recién están saliendo los datos sobre el impacto en el sistema nervioso aún en asintomáticos y en niños".

"Estamos corriendo un riesgo muy grande que lo veremos en meses o años. En pandemia tuvimos que sumar todos estos datos sin publicaciones pero es una carrera contra el virus y contra los daños y eso hay que entenderlo", aseguró Roses.

Consideró además que las grandes coberturas de vacunación que tiene el país "nos permiten mirar la situación con tranquilidad" pero puso énfasis en los adolescentes quienes "no tienen la misma velocidad de presentarse para la primera dosis y la segunda. Es un grupo muy móvil y dinámico".

Por eso destacó que de cara al verano "la concentración de casos fue bajando y ahora está en los adolescentes. La oferta de vacunación para los adolescentes está llegando a una meseta y eso es preocupante, hay que ver estrategias más efectivas para que los adolescentes busquen la vacuna".

Para Roses el Sars CoV-2 "es un virus inteligente que se quiere quedar, no sabemos si va a tener estacionalidad, la realidad es que sigue circulando, quizás se vuelva un virus que circule con cierta estacionalidad o que circule en grupos que no se han vacunado pero a medida que se va envejeciendo la capacidad para generar anticuerpos también disminuye, hay muchos interrogantes todavía".

Roses aseguró que "la inequidad en el mundo no ayuda, todavía hay 70 países que no pueden superar el 5% de vacunación. En esos países se puede desarrollar un huésped más receptivo, entonces hay que desarrollar nuevas armas para vencer a las vacunas, eso no los sabemos".

Fuente: Télam.