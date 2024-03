En su habitual conferencia de prensa, este viernes el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que China había donado a Argentina 30 camiones para el país que, según informó, eran para “enfrentar el COVID”. En tono de burlesco indicó que llegaron con “cierto retraso” y aprovechó para criticar la gestión de la pandemia por parte de la gestión de Alberto Fernández. Rápidamente le salieron al cruce la embajada China, que desmintió la fake new, y el ex presidente.

"Nos han llegado desde China 30 camiones. Lo interesante es que son para enfrentar el COVID. Han llegado con cierto atraso, lo que marca la gestión de la pandemia durante el gobierno de Fernández", dijo el portavoz ante los periodistas acreditados en Casa Rosada.

E ironizó: “Independientemente de esto, por supuesto, agradecemos al gobierno de Xi Jinping por esta generosa donación y prometemos utilizarlos, no para el Covid, pero sí para mejores fines”.

Poco tiempo después, la embajada china en Argentina desmintió lo que dijo Adorni, utilizando también la ironía: “Hemos tomado nota que Vocero Presidencial dijo en conferencia de prensa que hay una noticia muy particular de cosas que no dejan de sorprenderles”. "No conocemos fuente de información que mencionó, pero es información completamente incorrecta", aseguraron.

"Estos camiones son instalaciones logísticas de hospitales móviles de asistencia gratuita de parte del Ministerio de Defensa Nacional de la República Popular China para la Argentina; no tienen nada que ver con los supuestos camiones para enfrentar al COVID que han llegado con cierto atraso", agregaron los representantes del gobierno de Xi Jinping.

Sobre el final remarcaron que “el Ministerio de Defensa del actual gobierno argentino tiene muy claro el propósito de este lote de materiales”.

Por su parte, Alberto Fernández también dejó su respuesta en la red X (ex Twitter): “El gobierno nacional, a través del vocero, miente y desinforma a los argentinos. La Embajada China ha refutado las afirmaciones sobre la recepción de camiones chinos para combatir el COVID-19”.

El ex presidente manifestó que “las constantes mentiras socavan la confianza pública en nuestras instituciones y sus funcionarios. Sin embargo, es importante aclarar que el proceso de recepción de dichos camiones se inició durante nuestra gestión, no como parte de un programa específico para enfrentar la pandemia, como falsamente dijo el vocero”.

“Estas donaciones son parte de un intercambio habitual entre los Ministerios de Defensa de China y Argentina, práctica que se ha mantenido constante a lo largo de diferentes administraciones. Además, quiero expresar nuestra gratitud al Gobierno de la República Popular de China por los camiones donados a nuestro país”, concluyó Fernández.