Massa aseguró que Cristina Fernández "no se meterá" durante su eventual Gobierno

Argentina

El candidato presidencial de Unión por la Patria aseguró que la actual vicepresidenta dejará la función pública y no va a tener ningún cargo público. "No se va a meter, como no se metió este año en mi trabajo en el ministerio”, aseguró el ministro de Economía.